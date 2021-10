Norwait-studien: Ikke bare ved Haukeland universitetssjukehus det er oppdaget feil

Også ved andre sykehus ble det funnet et mindre antall feil. Det sier lederen for gruppen som går gjennom Norwait-studien. Den ble stoppet etter at en høy andel pasienter med fjernspredning av kreft ble oppdaget ved Haukeland universitetssjukehus.

Studieledelsen ved Haukeland universitetssjukehus innrømmet at det ble gjort feil ved studien Norwait. 31 pasienter med endetarmskreft var med i den.

Torsdag skrev Aftenposten om Norwait-studien for pasienter med endetarmskreft. Flere pasienter som deltok i studien ved Haukeland universitetssjukehus, fikk fjernspredning av kreften. Noen kan ha blitt sykere underveis fordi de deltok i «vente-og- se-» prosjektet istedenfor å bli operert.