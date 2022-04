Norge har donert luftvernsystem til Ukraina

Norge har besluttet å donere Mistral-luftvernsystem til Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) onsdag.

Mistral-systemet fotografert i bruk av Sjøforsvaret.

20. apr. 2022 07:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Mistral-luftvernsystem er et effektivt våpen som er blitt brukt i Sjøforsvaret, og som vil være til stor nytte for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nyheten kommer etter at regjeringen har fått kritikk for å være for trege med å støtte Ukrainas forsvarskamp mot Russland med mer våpen. Ukrainas president har etterlyst mer hjelp i forbindelse med slaget om Donbas.

– Norge må gjøre mye mer. Det går for sakte, og det er for lite, sa Venstres Ola Elvestuen til VG i forkant.

Luftvern med rekkevidde på seks kilometer

Mistral er i bruk av en rekke land, og finnes både i bærbar variant (MANPADS) og utskytningsplatformer for kjøretøy, skip og helikoptre. Det er har en rekkevidde på opp mot seks kilometer og er ment til bruk mot fly og helikoptre som flyr relativt lavt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen donerer Forsvarets beholdning av Mistral luftvernmissiler, som tilsvarer om lag 100 missiler.

Mistral-systemet har i Norge blitt benyttet på mineryddere og korvetter. Det er en type luftvern som Forsvaret har planlagt å erstatte. Det vil derfor ikke ha en stor konsekvens for den nasjonale operative evnen å donere missilene, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Missilet skal fases ut av det norske Forsvaret, men det er fortsatt et moderne og effektivt våpen som vil være til stor nytte for Ukraina. Også andre land har donert lignende våpensystemer, sier Gram.

Har «vurdert» mer våpenhjelp i flere uker

Regjeringen har tidligere besluttet å donere til sammen 4000 panservernraketter og flere typer beskyttelsesutstyr og annen soldatutrustning.

Med det gikk de bort fra forbudet som Norge har hatt siden 1959 mot å eksportere våpen til land som er i krig, eller hvor krig truer.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget på videolink 30.mars. Der gjentok han behovet for tyngre våpen for at landet skal kunne forsvare seg. Statsminister Jonas Gahr Støre har siden sagt at regjeringen har spørsmålet om ytterligere våpenhjelp til vurdering.