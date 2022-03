Reisen fra Kyiv til Norge tok over syv dager. Slik kom de hit.

Ganna Kozlova og søsteren er endelig trygge. Dette venter dem i tiden som kommer.

Søstrene Ganna Kozlova (i rosa) og Maria Palagesja på vei til ankomstsenteret. Her sammen med svigersønn Gunnar Skeid.

RÅDE (Aftenposten): Julen i fjor var sist gang ukrainske Ganna Kozlova var i Norge.

Da fikk hun besøkt barnebarna sine hos datteren i Heggedal i Asker. Hun synes det var greit med noen desemberuker i Norge, men hun ville hjem til Kyiv. Der har hun hele livet sitt.

Planen var å komme tilbake til sommeren til det eldste barnebarnets konfirmasjon. Slik gikk det ikke.

Den lange veien

Aftenposten møter Kozlova utenfor mottakssenteret i Råde søndag. Dette er Norges nasjonale ankomstsenter – stedet alle flyktninger som kommer til Norge, må dra til. Her skal Kozlova registreres før hun blir sendt videre.

Familien til Kozlova visste lenge at de kunne bli nødt til å dra. De var forberedt på å komme seg av gårde så snart den russiske invasjonen av Ukraina begynte.

Så hørte de et smell, en torsdagsmorgen.

– De flyktet med en gang bombene begynte å regne, forteller Gunnar Skeid. Han er Kozlovas svigersønn.

De samlet sammen alt de trengte, og pakket fem personer inn i en bil. Kozlova, sønnen, svigerdatter og barnebarn.

På den rumenske grensen ble de møtt med lange køer. Det tok hele tre søvnløse døgn å komme seg over. Deretter reiste de til Bucuresti og tok et fly til Rygge. Over én uke skulle det ta, før de endelig var i Norge.

Kozlova gir svigersønnen sin en klem før hun går inn til ankomstsenteret.

De neste dagene

Det tok en uke å komme til ankomstsenteret. Nå venter en prosess flyktninger må gjennom ved ankomst.

Politiet skal registrere og gjøre en sikkerhetsvurdering av søstrene. De blir også sjekket for tuberkulose ved Sykehuset Østfolds lokale avdeling. De får nødvendig helsehjelp på stedet.

Etter det skal søstrene innlosjeres i teltsalen der skal de bo de neste dagene. Bagasjen deres skal fryses ned for forebygging av veggedyr og skadedyr. De må også gi fra seg klærne de har på seg og andre eiendeler. I mellomtiden får de klær fra mottaket.

Prosessen kan ta tid. UDI informerer om sprengt kapasitet på mottaket. De har måttet utvide området i form av oransje varmetelt utenfor.

UDI vet nemlig aldri hvor mange som ankommer av gangen. De kan være flere titall samtidig, eller noen få. På sosiale medier skrives det om dårlige forhold i venteteltene.

Passtrøbbel

Også svogeren og hans kone er på vei til Råde.

Det var ikke en lett reise det heller. Barna hadde nemlig ikke gyldig pass. Og den ukrainske ambassaden kunne ikke utstede nye.

I Norge må alle som kommer uten visum, ha biometriske pass. Barn må ha gyldige pass, selv om foreldrene har all dokumentasjonen på plass.

Mange som prøver å hjelpe ukrainere over grensen, merker at det kan bli et problem. De kan i verste fall bli dømt for menneskesmugling.

Råde er et midlertidig ankomstsenter. Der skal søstrene oppholde seg i inntil 21 dager.

– Det er jo jeg som ville blitt dømt, men jeg var mest bekymret for hvordan dette ville påvirke asylsøknaden til familien, sier Skeid.

Heldigvis løste det seg. Den ukrainske ambassaden kunne utvide gyldigheten til passene. Men det er ikke alle som kan få gjort det.

Sikkerhetsgrunner

Kommunikasjonsdirektør i UDI, Ingeborg Grimsmo, forteller at regelverket er så strengt fordi de må kunne verifisere at alle som kommer over grensen faktisk er ukrainere. Det er også av ulike sikkerhetsgrunner.

– Vi må vite om barna som kommer, er sammen med familien sin. Det er ikke for å hindre folk i å hjelpe, men for sikkerhet, sier hun.

Grimsmo legger også til at alle ukrainere som har familie i Norge, kan vente med å registrere seg. De kan være lovlig i Norge inntil videre.

Grimsmo i UDI sier at situasjonen ikke er helt optimal. Hun forteller at mange ukrainere blir hentet på privat initiativ. Da kan det bli vanskelig for ankomstsenteret å håndtere antallet.

Hun håper de får et bedre system på plass snart.

– Vi gjør vårt beste, men vi må for eksempel improvisere med madrasser og toaletter. Det er ikke optimalt for dem som kommer dit, sier hun.

Foreløpig er sivilforsvaret på plass. De har vært der i tre døgn for å hjelpe til. Det er mellom 14–16 personer som hjelper til døgnet rundt.

Hver person jobber i skift på tolv timer. Nå har UDI også åpnet et mottakssenter på Scandic Helsfyr. De fleste ukrainerne blir sendt dit, frem til UDI får utvidet kapasiteten i Råde.

Over én million har flyktet

De siste tallene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at over 1.5 millioner personer har flyktet fra Ukraina.

Over 850.000 personer har flyktet til Polen, og rundt 170.000 til Ungarn. Til Norge har det ankommet litt over 500 ukrainere, opplyser UDI.

Kozlovas familie vet ikke hva som venter dem i tiden som kommer. De går foreløpig hver sin vei, men de håper å bo i samme område når søstrene er registrert og skal videre.

Skeid har tilbudt svogeren sin en jobb. Dette håper han vil hjelpe med en oppholdstillatelse.

Søstrene har ikke med seg så mye. De holder hver sin ryggsekk. Sammen går de bort til porten. Skeid kan ikke være med lenger inn. Han får en lang klem av begge søstrene, de gir ham et smil idet de går inn.

På andre siden høres barnelatter og lek.