Hvor mange bevæpnede politifolk må til for å stoppe en mann med pil og bue? Det kan ikke politiet svare på.

Tre bevæpnede politifolk var for få til å stoppe Espen Andersen Bråthen, slår evalueringen fast. Men politiet selv vet ikke hvor mange de måtte ha vært for å klare å stoppe ham tidligere.

32 minutter siden

Da Bråthen begynte å skyte rundt seg med pil og bue i fjor høst, var tre politifolk på jobb ute i Kongsberg sentrum. De kom raskt til Coop-butikken, de var bevæpnet, og de så Bråthen etter få minutter. Likevel klarte de ikke å hindre at han stakk av. Kort tid senere drepte han fem personer i Hyttegata.

Tirsdag kom evalueringen etter Kongsberg-drapene. Der slås det fast at de tre gjorde så godt de kunne. De kan ikke lastes for at Bråthen kom seg unna.