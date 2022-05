Dette avgjør hvor mye du må betale for drivstoff

Hvorfor varierer prisen på drivstoff fra sted til sted og fra dag til dag?

På en bensinstasjon i Elverum kan drivstoffet koste flere kroner mindre enn i Oslo, eller i nabokommunene.

Lokale konkurranseforhold påvirker kostnadene på drivstoff.

I løpet av en uke kan prisene variere på 3–4 kroner pr. liter.

Oljeprisen spiller også en stor rolle på drivstoffprisene.

Noe skjedde i bensinmarkedet april 2004.

Bensinforhandlere begynte å konkurrere seg imellom.

Hver mandag satte hovedkontoret til bensinkjedene den såkalte veiledende prisen. Før de lokale bensinforhandlerne begynte å konkurrere seg imellom utover uken. Helt frem til søndag og mandag morgen foregikk konkurransen da ukens billigste drivstoff kunne tankes.

Men i november 2017 var moroa over.

Da brøt bensinkjedene med sitt faste, ukentlige mønster.

I dag må de som fortsatt kjører fossildrevne biler jakte på «ukens billigste» hele uken gjennom.

Og på steder der konkurransen mellom bensinstasjonene er så stor at prisene presses ned.

1. Er det tilfelle at bensin- og dieselprisene alltid er lavere i Elverum enn i Oslo?

Bensinkjedene setter først opp pumpeprisene til samme nivå over hele landet. Men forskjellene er hvor dypt prisene faller hos den enkelte bensinforhandler. Det avhenger blant annet av konkurranseforholdene bensinstasjonene imellom.

I Elverum kan literprisen være to, tre kroner lavere enn i Oslo.

– Det kommer av at bensinstasjonene i Elverum konkurrerer prisene enda mer ned enn i Oslo. Vi finner mange slike eksempler andre steder i landet også, sier Øystein Foros, professor ved Norges Handelshøyskole, som er ekspert på bensinpriser.

Ta for eksempel strekningen mellom Trondheim og Oppdal. Langs E6 ligger flere små steder med hver sin bensinstasjon. Noen steder har også to. Prisene her går mer ned enn i Trondheim. Spesielt i helgene.

Men også mellom de største byene skiller prisene over tid.

– Stavanger har betydelig lavere bensinpriser enn i de andre byene. Her spiller også lokale konkurranseforhold inn som strukturen og geografien. Kanskje er det lettere å kjøre mellom bensinstasjonene i Stavanger enn i Bergen. I Bergen er det litt mer tungvint å komme seg rundt. Det igjen påvirker prisene, sier Foros.

2. Men er det lønnsomt for de som hele tiden ligger lavere i pris?

– De står overfor den klassiske avveiningen med å få flere kunder (ved lavere pris) eller risikoen å tjene mindre penger på kunder som ville handlet også for en høyere pris. Det som avgjør avveiningen er graden av lokal konkurranse og hvor prisbevisste kundene er. Vi ser at automatstasjonene (ubetjente) ligger lavere i pris, og dermed har de hovedfokus på å tiltrekke seg prisbevisste kunder.

Fakta Hvor mange biler slipper ut eksos? Norge har i dag flest elbiler pr. innbygger og høyeste del av elbiler av nybilsalget i verden. Men fortsatt dominerer bensin- og dieseldrevne biler den norske bilparken på 2.890.591 personbiler.

Elbilandelen av den totale personbilparken i Norge var på 15,6 prosent i desember 2019.

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Kilde: Statens vegvesen Vis mer

3. Hvem er det som bestemmer prisene på drivstoff?

– Prisene styres sentralt av de store kjedene som Circle K, Uno X, Shell og Esso. Kostnadene bestående av råvarepris (som egentlig avgjøres av oljepris) og avgifter. To-tre ganger i uken settes prisene opp til samme nivå i hele landet. Så vil den lokale konkurransen avgjøre hvor raskt og hvor mye prisene går ned – frem til neste prishopp. Her er forskjellene store rundt om i Norge.

4. Hva annet bestemmer?

– Hvis vi glemmer disse ukentlige svingningene, avgjør oljeprisen mye. Den forklarer hvorfor bensinen kostet 17 kroner på julaften mot 22 kroner i dag. På julaften lå oljeprisen på rundt 75 dollar pr. fat, mens den nå er på 105 dollar pr. fat. Også statlige avgifter er med å bestemme, sier Foros og peker på vei- og CO₂-avgiften.

– Disse to utgjør 6,73 kroner av prisen på 1 liter bensin og 5,57 kroner for diesel. I tillegg kommer momsen på 25 prosent, sier han.

5. Hvorfor er drivstoffet billigere hos automatstasjoner (ubetjente) enn betjente?

– Rett og slett fordi en automatstasjon tiltrekker seg flere prisbevisste kunder. Og betjente stasjoner er villig til å sette prisen litt høyere, og tjener da litt mer på mindre prisbevisste kunder. Du kan fylle bensin eller diesel for minst 20–30 øre mindre pr. liter på automatstasjoner enn betjente.

6. Faste dager gjelder ikke lenger. Så hvor finner vi «ukens billigste» drivstoff nå?

– Du må danne deg et bilde selv av hva en høy pris er og hva en lav pris er. I disse dager er 22–23 kroner for både diesel- og bensin en høy pris. Venter du et par dager kan du trolig fylle for to til tre kroner billigere pr. liter.

Et annet tips er å laste ned en gratis app eller bruke Facebook-grupper der drivstoffpriser oppdateres jevnlig. Bevisste kunder er viktige bidrag til å skjerpe konkurransen blant bensinkjedene. Og dermed presse prisene ned.