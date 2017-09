Ida Børresen gir seg som direktør på Stortinget

Stortingets omstridte direktør Ida Børresen fyller 67 år 26. september. I februar neste år går hennes seks år lange åremål som Stortingets direktør ut. På Aftenpostens henvendelse om hun søker om forlengelse, har vi fått følgende svar:

– Direktør Ida Børresen har meddelt presidentskapet at hun, som avtalt, ønsker å fratre sin stilling som direktør ved åremålets utløp 30. april 2018. Ida Børresen fyller 68 år i 2018 og vil gå ut i pensjon fra 1. mai 2018.

Forholdet mellom direktør Børresen og de folkevalgte nådde et foreløpig bunnivå i sommer i forbindelse med behandlingen av Riksrevisjonens rapport om overskridelsene på ombyggingen av Prinsens gate 26.

Overskridelsen er på ca. 700 millioner kroner for prosjektet. Stortinget er byggherre, og det var Stortinget som ba Riksrevisjonen om å undersøke kostnadsoverskridelsene.

Striden med Børresen

En samlet Kontrollkomité skrev en kronikk i Aftenposten der de beskyldte direktøren for «spesiell bruk av fakta», for misvisende sitering av Riksrevisjonens rapport om byggesaken, for å ha gjentatt forklaringer som Riksrevisjonen tidligere har avvist, for å avvike fra god forvaltningsskikk og for at hun ikke har forstått rollefordelingen mellom Stortinget og dets administrasjon.

Dette var etter at Direktøren i et innlegg i Aftenposten påsto at Flere medier formidler upresis og feil informasjon om Stortingets byggeprosjekt P26.

En slik skittentøyvask mellom Stortingets direktør og de folkevalgte hadde man aldri tidligere opplevd i Norge. Flere eksperter, deriblant jusprofessor Eivind Smith, mente at det ville være vanskelig for henne å fortsette.

Hvem blir president?

Det skal nå velges en ny president i Stortinget. Det skjer når det nye Stortinget om kort tid skal konstitueres. Dagens president Olemic Thomessen (H) har også fått betydelig kritikk fra Stortinget for sin håndtering av flere saker. I byggesaken ble det fremmet mistillit mot ham, men det var bare SV og Sp som stemte for dette. Men det var en enstemmig Kontrollkomité som fremmet kritikk mot presidentens håndtering av byggesaken.

Ved ansettelse av direktør er presidentskapet innstillende myndighet. Innstillingen behandles av Stortinget i plenum.