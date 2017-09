Fredsforsker mener arbeid mot atomvåpen bør hedres med fredspris

– I en tid da atomspørsmålet vender tilbake, ville det være veldig passende å gi prisen til en organisasjon eller person som bidrar til å få kontroll med og begrense atomvåpen. Men jeg har ingen kandidat i tankene, sier direktør Dan Smith ved det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI til NTB.

Nord-Koreas atomprøvesprengninger, atomavtalen med Iran og det FN-vedtatte forbudet mot atomvåpen er saker som gjør en slik pris aktuell, mener Smith.

Han syns ellers det er vanskelig å få øye på fredelige framskritt som virkelig peker seg ut i året som har gått. I fjor var blant annet atomavtalen med Iran og fredsprosessen i Colombia – som altså endte med pris til den colombianske presidenten – blant favorittene.

– Det blir pris

Også andre eksperter NTB har snakket med synes det er vanskelig å peke ut en favoritt i år. Enkelte mener til og med utviklingen i verden er så dyster at Nobelkomiteen burde bruke muligheten til å avstå fra å kåre noen vinner. Slik blir det ikke.

– Det blir pris i år også, lover Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad overfor NTB.

Han opplyser at komiteen skal møtes fredag. Om det blir det siste møtet før kunngjøringen, er ikke klart.

Mye uro

Vinneren kunngjøres 6. oktober av Nobelkomiteens nye leder Berit Reiss Andersen. Det skjer i en tid da spenningen bygger seg opp mellom Europa og Russland og i Øst-Asia. USAs president Donald Trump beroliger lite med sine tweets og uttalelser. Verdenslederne har ikke funnet noen løsning på den største flyktning- og migrasjonskrisen i og rundt Europa siden andre verdenskrig. Syria ligger i ruiner, og Midtøstens stormakter er involvert i en krig i Jemen som fører til enorme lidelser.

Samtidig er et av nobelprisen største ikoner, Aung San Suu Kyi, under hard kritikk for sin manglende vilje eller evne til å stanse den brutale forfølgelsen av den muslimske rohingya-minoriteten. Enkelte mener hun bør fratas prisen fra 1991.

Både Russlands president Vladimir Putin og USAs Donald Trump er blant de nominerte i år. Men av verdensledere er heller pave Frans en favoritt blant fredsforskere. Han har engasjert seg både for flyktninger, sosial rettferdighet, kampen mot klimaendringene og i år også mot atomvåpen. KrF-leder Knut Arild Hareide bekrefter at han har nominert paven i år.

Hjelpere fra Syria eller Kongo?

Flere personer og organisasjoner som jobber mot atomvåpen er å finne på fredsforskningsinstituttet PRIOs liste over bekreftede og antatte kandidater.

Her finner man også den avgåtte PRIO-direktøren Kristian Berg Harpviken liste over personlige favoritter fra i vår:

* Den amerikanske borgerrettsunionen ACLU, som har gått ut mot flere av Trumps kontroversielle forslag

* Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS

* Sri Lankas president Maithripala Sirisena, for forskningsarbeid overfor tamilene

* Den syriske redningstjenesten De hvite hjelmene, en av fjorårets favoritter

* De tre kongoleserne Denis Mukwege, Jeanne Nacatche Banyere og Jeannette Kahindo Bindu for sin bistand til ofre for seksualisert vold.

Harpvikens etterfølger Henrik Urdal er ventet å komme med sin oppdatering av listen om ikke lenge.

Nobelkomiteen holder hemmelig den fullstendige listen over kandidater, men har opplyst at den i år består av 215 personer og 103 organisasjoner.