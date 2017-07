Politiet: Mannen siktet etter Blå-skyting skal ha følt seg «utsatt» etter en tidligere hendelse

Den 24 år gamle gjerningsmannen som er siktet for å ha skutt fire personer utenfor Blå denne helgen, har mandag vært i politiavhør.

24-åringen, som er bosatt i Oslo, har hatt mye kontakt med politiet og rettssystemet gjennom flere år. Han er dømt for grov vold, narkotikabesittelse, ran, vold mot politiet og trusler.

Ifølge dommer fra Oslo tingrett har 24-åringen tilsammen blitt dømt til over fem års fengsel for en rekke lovbrudd i 2009, 2012, 2013 og 2016.

Politiet bekrefter at mannen skal ha forklart at han følte seg utsatt etter en tidligere voldshendelse i vår. Ifølge VG ble 24-åringen angrepet med øks og batong, noe som førte til at han måtte ha sykehusbehandling.

Blir du bekymret for å gå på byen? Det trenger du ikke, ifølge politiet. Det har vært en kraftig nedgang i vold i Oslo.

Forsvarer: – Skjøt i affekt

På grunn av ukjente gjerningsmenn ble denne saken henlagt i vår, opplyser Grete Lien Metlid, som er leder for seksjon for alvorlig kriminalitet i Oslo politidistrikt. Hun kan foreløpig ikke svare på om politiet ser en sammenheng mellom denne hendelsen og skytingen.

– Det er litt lite opplysninger der, og han har ikke samarbeidet med å gi opplysninger i avhør. Men han har sagt at han ikke vet hvem som gjorde det, sier Metlid.

24-åringens forsvarer, Tor Even Gjendem, forteller at den siktede har gått med våpen jevnlig etter hendelsen tidligere i år, og legger til at grunnen var det han omtaler som en «forståelig og berettiget frykt».

Han avviser at skuddene som ble avfyrt på Blå har sammenheng med hendelsen i vår, men sier at 24-åringen avfyrte skudd mot vaktholdet i affeksjon etter å ha blitt bortvist fra stedet.

– Nå er han fortvilt over hvor mye han ødelegger for seg selv og andre. Han er sint på seg selv for å ikke kunne kontrollere aggresjonen i øyeblikket, og samtidig lettet over at det har gått bra med ofrene, som kun har fått mindre skader, sier Gjendem.

Politiet: Venter på svar på narkotika-prøver

Politiet understreker at de så langt vet lite om bakgrunnen for hendelsen på lørdag, utover siktede forklaring om årsaken til at han var bevæpnet.

Metlid opplyser at politiet undersøker om siktede, som tidligere er dømt for narkotikabesittelse, var påvirket da han han avfyrte skuddene.

– Når det gjelder narkotika, så har vi ikke fått svar på prøvene ennå, selv om han har sagt noe om dette i avhør. Nå er politiet i en tidlig fase der vi må bruke mest mulig av ressursene på å kartlegge det som skjedde den natten, sier Metlid.

Siktede har tidligere hatt psykiske problemer, følge en dom fra 2013. Forsvarer Gjendem kan ikke uttale seg om den siktede har fått behandling for disse, men forteller at 24-åringen har hatt «en vanskelig oppvekst».

Gjendem bekrefter at 24-åringen har erkjent straffskyld. Han skal fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Oppfordrer flere til å ta kontakt

Inntil videre oppfordrer politiet alle som var i nærheten av Blå lørdag kveld om å ta kontakt.

– Vi kom i kontakt med veldig mange på natten der og snakket med folk på stedet. Flere har også vært inne til avhør, og andre har tatt kontakt både i går og i dag, men vi ser at det fortsatt er flere vi ikke har vært i kontakt med ennå, sier Metlid.

Hun forteller også at det går bra med de tre som ble fraktet til sykehus etter hendelsen.