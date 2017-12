Salgsvekst for halal-pinnekjøtt

Daglig leder Mir Alem Khan ved Internasjonal Matsenter i Sandnes er en av dem som selger pinnekjøtt av sau slaktet i henhold til islamsk skikk, skriver Rogalands Avis.

– Vi selger en del av det til muslimske familier. Barna ønsker seg gjerne juletre og julemat. For at de ikke skal føle seg utenfor i det norske samfunnet, markere familiene en slags alternativ jul, sier han.

Distributøren Pak Mat sier det er stor interesse for halal-pinnekjøttet og at den øker for hvert år. Av hensyn til konkurransen vil ikke selskapet opplyser hvor mye pinnekjøtt de selger, men i 2013 opplyste de til Vårt Land at det var snakk om 1,3 tonn.

Jesus er en viktig profet i islam, men muslimer anser ham ikke for å være Guds sønn. Feiring av fødselsdagen hans er heller ikke en del av religionen. Likevel er det altså en del som markere høytiden. Det synes lederen for Muslimsk fellesråd i Rogaland, Ahmad Abu Nima, er greit, på én betingelse.

– Så lenge man ikke feirer julen som en religiøs høytid, er dette uproblematisk: grensen går ved å gå på julegudstjeneste i kirken, mener han.