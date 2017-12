Rapport: 316 tonn plast i havet fra oppdrettsanlegg hvert år

Tallet kommer fra en rapport basert på forbundets undersøkelser som viser at rørene som brukes blir tynnslitt i løpet av bare noen få år, skriver VG.

– Når fisken skal mates, pumpes det pellet gjennom disse rørene med stort trykk. Over tid slites plasten i rørene ut, og dette havner i merdene og derfra ut i havet, forklarer Arnold Jensen, pensjonert fisker og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg.

Naturvernforbundet ber i et brev til miljøminister Vidar Helgesen (H) om en grundig kartlegging. Helgesen bekrefter at han har lest brevet fra Naturvernforbundet og varsler en gjennomgang.

– Problemstillingen Naturvernforbundet peker på, er et viktig innspill. Jeg vil vurdere hvordan vi følger opp denne saken videre og vil også ha kontakt med fiskerimyndighetene, skriver Helgesen i en epost til avisen.