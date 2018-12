Debatten startet rundt 20.00 etter at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hadde holdt en lengre redegjørelse om anbudskonkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

En redegjørelse som for øvrig ga minimalt med ny innsikt i hva som skjedde da Jernbanedirektoratet evaluerte britiske Go-Ahead mot NSB og SJ.

I likhet med Jernbanedirektoratet oppsummerte Dale med at Go-Ahead samlet sett leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

– Go-Ahead har på en tillitvekkende måte beskrevet større dynamikk og en strategi for større kundetilstrømning. De scoret meget godt på arbeid med punktlighet og avvik i trafikken, sa Dale, og la til:

– Jeg er fornøyd med at vi over flere år vil spare flere milliarder kroner på togtjenester. Jeg kan ikke se at departementet har gitt styringssignal som kan tolkes som at ett resultatet har vært særskilt politisk ønsket.

Dale forsikret at «departementet har ikke sett direktoratets evalueringsmodeller».

Fakta: Dette er saken Flere har stilt spørsmål ved at britiske Go-Ahead vant, til tross for at de gjennomgående var svakest på kvalitet. Andre har reagert sterkt på Aftenpostens avdekking av at Jernbanedirektoratet holder tilbake en intern vurdering av Go-Ahead, NSB og SJ som også var utslagsgivende for utfallet av konkurransen.

Opposisjonen ikke imponert

Dale møtte imidlertid sterk motbør fra opposisjonen på Stortinget.

– Jo mer som kommer frem, dess mer uryddig virker prosessen, sa Rødts Bjørnar Moxnes.

Han pekte på at ett av regnestykkene der direktoratet har evaluert de tre selskapene holdes skjult. Og la til:

– Go-Ahead, som tidlig i prosessen nesten ble avvist på grunn av usunn økonomi, kunne plutselig levere et pristilbud som var lavere enn de andres, sa han.

Tirsdag kunne Aftenposten fortelle at pris skal telle mer enn kvalitet for jernbanekonkurransens «Pakke Nord», om Nordlandsbanen, Trønderbanen og Dovrebanen.

Saken skal behandles på Stortinget

Det blir likevel en videre behandling av anbudskonkurransen. Det sørget et forslag fra Aps Sverre Myrli for.

– Jeg og Arbeiderpartiet kan ikke her og nå svare ja eller nei på om anbudsutsettingen har gått riktig for seg, heller ikke etter å ha hørt Dales redegjørelse, sa Myrli under debatten.

– Er det slik at dersom en anbyder dumper prisen så vinner den anbudet? Vi fikk forsikringer om at slik skulle det ikke bli. Selv er jeg rimelig sikker på at NSB ikke ville vinne, når jernbanereformen så tydelig ønsket andre aktører inn på markedet, sa han.

– Vi har alt å tjene på åpenhet. Vi mener at vi må gå videre med saken, og at redegjørelsen sendes Transportkomiteen, sa Myrli.

Det forslaget fikk muntlig støtte av Morten Stordalen i Frp, av Bengt Fasteraune i Sp, av Arne Nævra i SV, av Hans Fredrik Grøvan i KrF og av Jon Gunnes i Venstre. Det fikk til slutt støtte av alle partier og ble klubbet gjennom av Magne Rommetveit, som satt med presidentklubben.

– Det gir muligheter for at flere opplysninger vil komme frem, sier Rødts Bjørnar Moxnes, som fastholder at hans parti og SV vil foreslå å pålegge Riksrevisjonen å se på anbudskonkurransen.

Behandlingen av saken i Transportkomiteen vil finne sted over nyttår.