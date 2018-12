Det er ventet svært kraftige vindkast i Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark og folk oppfordres til å binde fast løse gjenstander. Farevarselet for disse områdene ble oppgradert til oransje nivå.

– Dette innebærer at det er stor fare for at trær kan blåse over ende og velte og at løse gjenstander kan fyke av gårde, sier statsmeteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til Fædrelandsvennen.

Ifølge NRK kan man risikere at broer blir stengt og at det blir skader på veier og jernbane når farenivået oppgraderes til oransje. Det er også risiko for strømbrudd.

Han sier at kraftig vind og fyrverkeri er en dårlig kombinasjon, og at de som har tenkt å sende opp nyttårsfyrverkeri må være veldig forsiktige. Det er ventet at vinden blir kraftigere på innlandet på Sørlandet enn på kysten.

Det er ventet kraftig vind og vindkast i #SørNorge fra sent i kveld og utover første nyttårsdag. Det er sendt ut flere farevarsler på vindkast. Hold deg oppdatert på farevarslene på https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/gKlAHBlIV1 — Meteorologene (@Meteorologene) December 31, 2018

Mye regn

Med opptil 70 millimeter nedbør og kraftig vind nyttårsaften blir det også utfordrende for dem som vil fyre av fyrverkeri på Vestlandet.

Meteorologene på Yr sendte mandag morgen ut farevarselet på gult nivå over fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre der det er ventet store mengder nedbør.

– Det er ventet 50 til 70 millimeter med nedbør på tolv timer. Hold deg oppdatert på farevarsler, skrev meteorologen.

Avlyste fakkeltog og fyrverkeri

I Kristiansund bestemte myndighetene mandag formiddag å avlyse det årlige fakkeltoget og fyrverkeriet ved utkikkspunktet Varden. Der skulle det vært et fellesarrangement i ettermiddag.

– Det er for sterk vind til at det er forsvarlig å sende opp fyrverkeri i vanndammen klokken 17 og på havnen klokken 24, sier daglig leder i Krohn pyroteknikk, Claus Ivar Krohn, ifølge Tidens Krav.

Kommunen og brannvesenet anbefaler også privatpersoner å la rakettene ligge i år.

Bergens Tidende skriver at det er fare for at Sotrabroen kan bli stengt. Veioperatør Roger Nedberge Hille i Statens vegvesen sier at det avhenger av vinkelen vinden kommer inn på broen.

– Vi har fokus på vinden det neste døgnet, både på broer og fjelloverganger, sier Hille i Veivesenet til avisen.

Det er en våt nyttårsaften i vente på #Vestlandet ☔ Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for mye regn i #Hordaland, #SognOgFjordane og #Sunnmøre. Det er ventet 50-70 millimeter på 12 timer. Hold deg oppdatert på farevarsler her: https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/lBaZUrcRrX — Meteorologene (@Meteorologene) December 31, 2018

Varmt og vått

Flere steder langs kysten er det sendt ut varsel om fare for jordskred i forbindelse med nedbøren, blant annet i Bergen og Trondheim.

Vinden kan skape andre utfordringer for dem som vil sende opp fyrverkeri. Over hele Sør-Norge varsles det om sterk vind og vindkast helt opp i liten kuling. Også for Trøndelag og Nordland varsles det sterk vind med nedbør som regn og sludd.

De fleste steder sørpå blir det også varmegrader på årets siste dag.

– Den varmeste nyttårsaften vi har hatt i Norge, var da vi målte 17,7 grader i Tafjord på Sunnmøre i 1972. Til sammenligning er kulderekorden for nyttårsaften på -51,3 grader fra Karasjok i 1885, skriver Yr på Twitter.