– McDonald’s er et navn alle kjenner, men det er ikke noe i navnet som forteller at det er snakk om å selge hamburgere, sier professor i markedsføring Lars Olsen ved Handelshøyskolen BI.

Likevel er det ingen som forbinder McDonald’s med annet enn hamburgere. Olsen minner om at NSB ikke lenger et selskap som driver med bane.

– NSB er blitt et selskap som selger transporttjenester med tog og buss og som leier ut bybiler, sier han.

Tirsdag ble det kjent at NSB og Nettbuss skifter navn til Vy.

Repetisjon av Equinor-bråket

For et knapt år siden sto Statoil i samme stilling som NSB gjør nå. Det tradisjonsrike Statoil-navnet ble byttet ut med Equinor.

Da som nå var kritikken sterk og harselasen hard fra Språkrådet og politikerne. Budskapet fra Equinor er at bråket går over.

Kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor sier de var forberedt på både positive og negative reaksjoner.

– Vi var forberedt på at Equinor ville bli opplevd som uvant, og at det ville ta tid før det nye navnet festet seg. Det nye navnet er blitt raskere akseptert enn vi trodde på forhånd, sier han

Carina Johansen / NTB scanpix

Fakta: Sagt om Statoils navneskifte til Equinor Direktør Åse Wetås i Språkrådet til NRK: « Det sier ikke noen verdens ting om hva virksomheten driver med. Jeg skjønner at det kanskje var en del av poenget, men fra et navnefaglig synspunkt vil jeg si at det var en veldig dårlig idé.» Dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania til Stavanger Aftenblad: «Statoil er et av de sterkeste merkevarene vi har. Det finnes ikke en bedrift i Norge der det er så mange positive assosiasjoner. At selskapet nå velger å skifte navn til Equinor, er helt galimatias». Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) på Facebook: «Ærlig talt så høres det ut som de har drukket en mikstur av grønt skifte og nytale. Hvorfor bytte et kjent, stolt navn.» Stortingsrepresentant Geir Pollestad (sp) på Facebook: «Eit navn som tek avstand frå selskapet si historie, kva dei driv på med og kven som eig dei. Jåleri. Equinor høyres meir ut som eit Bærumselskap enn eit selskap med hovudkontor i Stavanger.»

Gammelt navn passer ikke

På samme måte som NSB ikke driver med bane lenger, så knyttet Statoil navneskiftet til skifte i strategi.

– Før navneskiftet hadde vi lagt frem vår nye strategi om å bli et bredt energiselskap med vekst innen fornybar energi. Vi opplevde stor forståelse for at Statoil var et lite dekkende navn med den nye strategien, sier Pedersen.

Olsen ved Handelshøyskolen BI opplever det på samme måte.

– Reaksjonene vi ser mot NSB er nøyaktig de samme som vi så da Statoil skiftet navn til Equinor for ett år siden. Nå snakker alle om Equinor, og Statoil er stort sett glemt, sier han.

Bitter pille gir langsiktig gevinst

Olsen tror alle endringer i det etablerte skaper motstand og at kritikken mot Vy er akkurat som forventet. Han mener likevel NSBs navnebytte kan være fornuftig i det lange løp.

– Men for få til dette er det nødvendig å ta denne bitre pillen med bråk akkurat når endringen blir annonsert, sier han.

Equinor uten begrensninger

BI-professor Olsen sier det er to skoler innen markedsføring når det gjelder valg av selskapsnavn.

– Den første skolen går inn for navn som sier noe om hva selskapet driver med. Alle skjønner at Air France er et flyselskap. Men problemet med slike navn er at det blitt mer krevende å utvide virksomheten.

– Den andre skolen går derfor inn for mer abstrakte navn. Da er perspektivet mer langsiktig og det er lett å utvide virksomheten uten at det kommer i konflikt med navnet, sier han.

Det som var Statoil valgte et navn som ikke sier noe om virksomheten.

– Vi valgte bevisst å ikke ta et beskrivende navn. Det kan virke begrensende ettersom selskapet endrer seg. Med Equinor som navn er det ingen slike begrensninger, sier Pedersen.