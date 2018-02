43-åring siktet for forsettlig drap på moren i Bergen

Det opplyste påtaleansvarlig Ørjan Ogne i Vest politidistrikt på en pressekonferanse på politihuset i Bergen søndag kveld.

– Avdøde er ikke ferdig identifisert, men vi finner ingen grunn til å betvile siktedes forklaring, sa Ogne. Han bekreftet også at mannen selv har opplyst at han sliter psykisk, og at han mot sin vilje ble utskrevet fra en psykiatrisk institusjon for en uke siden.

– Han har selv opplyst dette under avhør, at han har slitt litt og vært innlagt, men vi har foreløpig bare hans egne ord for det. Dette er selvsagt noe etterforskningen kommer til å undersøke, sa Ogne.

Han la til at mannen er ivaretatt av helsepersonell, men er under politibevoktning.

Ikke oppgitt motiv

– Han har ikke oppgitt noe motiv for handlingen, men har forklart seg greit om hva som har skjedd. Han har også gitt opplysninger om drapsvåpenet og hvor politiet kunne finne det, noe som stemte. Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gå inn på hva slags våpen det dreier seg om, sa Ogne.

Drapsvåpenet ble funnet i et søppelrom like ved boligblokken der mannen bodde i leiligheten sammen med sin mor. Politiet opplyser at mannen ikke er kjent av politiet fra før.

– Vi vil framstille siktede for varetektsfengsling i Bergen tingrett mandag. Det er foreløpig usikkert om han stiller i retten, opplyste Ogne.

Åstedet er fortsatt sperret av, og kriminaltekniske undersøkelser vil fortsette mandag.

Politiet foretok rundspørring i området lørdag og søndag. De er spesielt interessert i opplysninger om den siktede mannens bevegelser.

– Den viktigste oppgaven for politiet er å kartlegge siktede og avdødes bevegelser den siste tiden, sier Ogne.

I sjokk

Det var den pågrepne mannen som meldte fra til politiet om dødsfallet klokken 19.07 lørdag kveld. Mannen befant seg i leiligheten på Landås da politiet kom til stedet.

Hans forsvarer, advokat Jannicke Keller-Fløystad, har tidligere opplyst til NTB at hennes klient ikke har tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Hun sier klienten er i sjokk, og at han tar dødsfallet tungt. Uten å kunne gå nærmere inn på hva som har skjedd, sier hun at mannen er opptatt av å få hjelp.

– Dette er en tragedie, og det kan være at de ikke har fått den hjelpen de trenger, sier Keller-Fløystad.

Obduseres

Politiet kom fram til leiligheten på Landås etter kort tid, og det var funn på stedet som gjorde at politiet valgte å betegne dødsfallet som mistenkelig. Mannen ble pågrepet uten dramatikk og kjørt til politiarresten på politihuset i Bergen.

Den avdøde kvinnen ble sendt til Gades Institutt for obduksjon. Ifølge Ogne er dødstidspunktet foreløpig anslått til rundt klokken 19, altså kort tid før mannen selv ringte politiet.

Politiet har fått varslet avdødes nærmeste pårørende, som vil få oppnevnt bistandsadvokat.