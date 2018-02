Kvinne (70) funnet død, mann (43) siktet for drap

– Det blir et fengslingsmøte mandag, og politiet vil komme med ytterligere informasjon i løpet av søndagen, sier John Lode Roscoe, jourhavende jurist i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Ifølge NTB er mannen siktet for drap. Det var lørdag kveld at den siktede 43-åringen, som selv meldte fra om et dødsfall i leiligheten han bor i på Landås, ble pågrepet.

Politiet fikk meldingen klokken 19.07. Da de kom til stedet, fant de en død kvinne på adressen.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Mannen er ført til arresten på politihuset. Politiet kan ikke pr. nå si noe om relasjonen mellom melder og avdøde, sa politioverbetjent Arve Samsonsen i Vest politidistrikt etter pågripelsen.

Ørjan Deisz/Bergens Tidende

– Preget av sjokk

Offeret skal være en 70 år gammel kvinne. Etter det Bergensavisen kjenner til, er det en relasjon mellom kvinnen og mannen som ble pågrepet.

Jannicke Keller-Fløystad er oppnevnt som forsvarer for mannen. Hun sier til Bergensavisen at klienten hennes ikke har tatt stilling til straffskyld.

– Min klient har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Han er preget av sjokk, og dette er en tragedie, sier Keller-Fløystad.

Politiet har vært i leiligheten tidligere

Etter det Bergens Tidende kjenner til, har den siktede mannen ingen straffehistorikk. Hans psykiske helse blir etter alt å dømme tema i etterforskningen. Avisen har snakket med flere naboer som mener han har hatt det vanskelig. Den siktede mannen beskrives som ensom, innesluttet og en person som ofte ser bort når man hilser.

Flere opplyser at det har vært roping fra leiligheten tidligere og at politiet har vært på stedet sammen med helsepersonell.

Lørdag formiddag ble han observert etter å ha vært ute og handlet. Ingen som avisen har snakket med opplyser at de har hørt eller sett noe mistenkelig før politiet ankom adressen om kvelden.

Sikret bevis

Krimteknikerne var natt til søndag på stedet for å sikre bevis og undersøke åstedet. Leiligheten og et søppelrom i tilknytning til boligblokken er avsperret.