Sylvi Listhaug vil vurdere danske asylforslag

De danske sosialdemokratenes partileder Mette Fredriksen tok mandag til orde for at Danmark skal opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land og samtidig stenge adgangen til å søke asyl på dansk jord.

Mens Høyres innvandringspolitiske talskvinne Kristin Ørmen Johnsen har sagt hun er kritisk til det danske forslaget, er Listhaug positiv, skriver Minerva.

– Som det fremgår av regjeringsplattformen, er en av mulighetene vi må se på – i samarbeid med EU – å opprette asylsentre utenfor Europa, sier Listhaug.

Danske sosialdemokrater kommer med ny radikal innvandringspolitikk: Aps søsterparti i Danmark krever maks 30 prosent innvandrere i skolen

Hun sier hun håper at Arbeiderpartiet nå vil lære av sitt søsterparti i Danmark, slik at Frp kan få flertall for flere innstramminger.

– Sist Ap mente noe konkret om asylpolitikk, endte det opp med liberaliseringer for afghanske menn uten beskyttelsesbehov. Ap har de siste tiårene utsatt Norge for en asylpolitikk som har ført til hundretusenvis av ikke-vestlige innvandrere på rekordtid.

Hun mener Ap må lære av sine danske kolleger.

– Jeg håper de nå våkner og lytter til søsterpartiet sitt og blir med oss på innstramming av familieinnvandring og høyere krav til statsborgerskap, sier justisministeren.