Stoltenbergs bortgang bekreftes av Arbeiderpartiets pressevakt overfor Aftenposten.

– Thorvald Stoltenberg døde fredelig hjemme i formiddag, med familien rundt seg, etter kort tids sykeleie, opplyser familien.

Stoltenberg var i en årrekke en viktig norsk diplomat og en profilert politiker for Arbeiderpartiet.

Thorvald Stoltenberg er far til tidligere statsminister og nåværende Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg dro til Norge torsdag, etter NATO-toppmøtet.

Støre: – En av våre nærmeste er gått bort

– Det gode mennesket Thorvald Stoltenberg er ikke lenger blant oss. Vi mottar budskapet med dyp sorg og minnes Thorvald med en stor takknemlighet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– For mange i og utenfor Norge er det i dag som om en av våre nærmeste er gått bort. Han satte mennesker først, ga aldri opp, kjente alle, og alle kjente Thorvald.

Arbeiderpartilederen fremhever Stoltenbergs evne til å komme i kontakt med folk, og til å få dem til å føle seg «verdsatt og sett».

– For humanisten, diplomaten, medmennesket og fortelleren Thorvald var dette det viktigste: Det enkelte menneskets krav på verdighet. Om det var i krig eller fred, ute eller hjemme. Thorvald selv var hjemme overalt.

– Gjennom hele sitt voksne liv var Thorvald en levende ambassadør for solidaritet og troen på menneskers evne til å finne fredelige løsninger sammen. Det er evner vår verden trenger mer enn noen gang før, sier Støre.

Erna Solberg: Et varmt menneske

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har mottatt beskjeden om at Thorvald Stoltenberg er død med sorg.

– Vi husker ham som utenriksminister og fredsmegler, men først og fremst som et varmt menneske. Det viste han med hyggelig oppmuntring også til unge politiske motstandere og ikke minst gjennom å være opptatt av dem som har falt utenfor, sier Solberg.

Hun kaller Stoltenberg en viktig stemme i det offentlige ordskiftet helt inntil nylig.

– Gjennom et langt liv gjorde han en stor og viktig innsats for Norge. Jeg har kondolert Jens Stoltenberg personlig, og sender varme tanker til øvrig familie, sier Solberg.

Kai Eide: – Han har vært en landsfader

Kai Eide er blant Norges fremste eksperter på internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering. Han hadde et nært forhold til Thorvald Stoltenberg, både som kollega og venn. I 1996 skrev de boken De tusen dagene – Fredsmeglere på Balkan sammen.

– Han har vært en landsfader på en måte som ikke kan sammenlignes med noen andre i moderne tid, sier Eide.

Han omtaler Stoltenberg som en ruvende skikkelse som vil bli husket for mye. Spesielt Barents-samarbeidet og naboforholdet mellom de nordiske landene blir trukket frem av Eide.

– Som utenrikspolitiker var han en strateg i tilnærmingen sin. Men først og fremst var han en person som alle likte fordi han var så utrolig glad i mennesker. Det førte til at han ble så folkekjær.

– Hele Norges bestefar

Det er mange som reagerer på den anerkjente politikerens bortgang. Blant dem er partikollega Anniken Huitfeldt (Ap).

Varme, raushet og klokskap. Thorvald hadde det verden trenger mer av. Hele Norges bestefar. Takk.

Også kulturminister Trine Skei Grande (V) uttrykker sin sorg gjennom Twitter.

Utrolig trist med beskjeden om at flotte, varme og kunnskapsrike Thorvald Stoltenberg har gått bort. Nå mistet vi et menneske som har forstått at diplomatiet handlet om mennesker og at politikk handler om å se både de store og de små

varmeste tanker til familien

Det samme gjør forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H):

Med sorg mottas budskapet om Thorvald Stoltenbergs bortgang. Hans beskrivelse av Barentsregionens betydning, og hans evne til å forklare relevansen i Barentssamarbeidet har hatt stor betydning for flere generasjoner Finnmarkspolitikere. Tankene går til hans nærmeste.

Jan Egeland: – Følte Thorvald aldri ville dø

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, var statssekrettær under Thorvald Stoltenberg. De to jobbet tett sammen gjennom mange år. Egeland beskriver Stoltenberg som en raus, åpen og inspirerende mentor.

– Jeg har aldri hatt en så god sjef som Thorvald, sier Egeland til Aftenposten.

– Jeg følte at jeg gikk fra å være hans assistent og statssekretær til å bli en venn. Vi snakket jevnlig sammen i 28 år. Ofte snakket jeg med Thorvald for å få råd, trøst og inspirasjon.

Han beskriver Stoltenbergs bortgang som «rystende». De to snakket sammen senest for et par uker siden.

– Han var så tilstedeværende, full av liv, full av optimisme. Da hadde han mange ideer, forespørsler og initiativer han ville drøfte med meg. Jeg følte Thorvald aldri ville dø.

Egeland beskriver Stoltenberg som en av de virkelige store politikerne, diplomatene og medmenneskene Norge har hatt.

– Ettermælet hans er stort. Det fredsdiplomatiet Norge er blitt kjent for, startet under han. Den humanitære rollen Norge har hatt, startet under han. Norges rolle som en viktig aktør i FN er nært knyttet til Thorvald.

Diplomat, politiker og ambassadør

Gjennom mer enn to tiår, frem til 1994, hadde Thorvald Stoltenberg politiske posisjoner som ga ham innflytelse over Norges utenrikspolitikk; først som statssekretær i Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Handelsdepartementet, senere som forsvarsminister og utenriksminister.

Agnete Brun

Thorvald Stoltenberg var statsråd i flere regjeringer. Fra 1979 til 1981 var han forsvarsminister i Odvar Nordlis regjering. Han var utenriksminister i to av Gro Harlem Brundtlands regjeringer, først i perioden 1987 til 1989, så fra 1990 til 1993.

Var fredsmegler på Balkan

Før han ble forsvarsminister i 1979 hadde han vært statssekretær i flere departementer, han hadde blant annet vært ambassadesekretær i Beograd, arbeidet i utenriksministerens sekretariat og vært internasjonal sekretær i LO.

Etter å ha vært utenriksminister i Brundtland-regjeringen fra 1987–89 overtok han stillingen som FN-ambassadør høsten 1989. Han ble så utnevnt til FNs høykommissær for flyktninger fra januar 1990.

Etter 1993 var han FNs fredsmegler i det tidligere Jugoslavia mellom 1993 og 1995, et tidspunkt der Balkan-krigen sto på for fullt.

Fra 1999 til 2008 var han president i Norges Røde Kors.

