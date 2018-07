Frontkollisjon i Stryn - to personer kritisk skadet

Vest politidistrikt meldte rundt klokken 11.30 tirsdag om en frontkollisjon ved avkjørselen til Hennebygda i Stryn.

Ulykken skal ha skjedd ved Blekesvingen på riksvei 15, skriver Bergens Tidende.

Vegtrafikksentralen melder at det er redusert fremkommelighet.

Totalt fem personer har vært involvert i ulykken.

– Av disse har vi fått meldt inn at to er kritisk skadet, to lettere skadet og én uskadd. Det satt fire personer i den ene bilen og én person i den andre. Veien er sperret og nødetater jobber på stedet, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Frontkollisjonen har skjedd i samme område hvor en kvinnelig MC-fører mistet livet i en ulykke i forrige uke.

Ifølge NRK skal det være glatt veibane og noe som kan minne om oljesøl på stedet. Det er i ferd med å danne seg køer i området.