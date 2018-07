Brann i garasjeanlegg i Oslo – om lag 40 evakueres

– Bilen er delvis utbrent, og det er fortsatt noe røyk i garasjeanlegget, skriver politiet i Oslo på Twitter etter at brannvesenet meldte om at brannen var slukket.

Det er ikke meldt om noen skadede.

Politiet fikk melding om brannen klokken 5.34. Kort tid senere meldte de om at det brant kraftig i en bil i et garasjeanlegg, og at det var fare for spredning.

– Over anlegget er det bebodde leiligheter som evakueres, sa operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB, og opplyste om at det dreide seg om to oppganger. Det er registrert 20 beboere i den ene oppgangen og 24 i den andre.