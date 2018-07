– Vi følger selvsagt med og regner med at det blir mer trafikk søndag ettermiddag enn vanlig, men vi tror ikke det blir lange køer, sier Ole-Fredrik Haugen, operatør på Vegtrafikksentralen ved 11-tiden.

Han tror at forklaringen på det ligger i at stadig flere har muligheten til å jobbe fra hytta eller hjemmefra og må ikke være på kontoret mandag morgen.

– Da ferien startet i år, registrerte vi ganske jevn utfartstrafikk. De siste årene har vi også sett at jule- og påsketrafikken er blitt mer jevnere. Det er ikke som for 30 år siden da alle kjørte hjem fra ferien sammen dag, sier Haugen.

Her kan du selv sjekke hvordan ferietrafikken flyter der du er:

Har fått dosen med sol

Det at været ikke er så fint søndag som tidligere i sommer, kan også være en årsak til at folk ikke vil vente til siste liten med å forlate hytta. Dermed unngår man en trafikktopp på kvelden.

– Været har jo vært fint i hele sommer. Mange har fått dosen sin og trenger ikke å ligge på svaberget. Derfor vil en god del forlate hytta tidligere enn vanlig, tror Haugen.

Han regner med at Vegtrafikksentralen vil ha en oversikt over trafikkutviklingen ved 15-tiden søndag.

– Normalt er det mer trafikk fra sørvest og større sjanse for kø der enn fra øst. Hvordan trafikken er i sørvest ved 15-tiden, vil gi en indikasjon på hvordan trafikken på Østlandet blir utover kvelden.

Trygg Trafikk: Ta det med ro

Bare for få år siden var sommermånedene de mest dødelige i trafikken. Denne trenden er ikke like merkbar nå, men antall trafikkdrepte er fremdeles høyere i sommer enn ellers i året. Selv om tallet på døde på norske veier har halvert seg siden 2010.

I juni i år omkom 14 i trafikken, noe som er det høyeste tallet for en enkeltmåned hittil i 2018. Hittil i juli har 11 omkommet i trafikken, mot ti i hele juli i fjor.

Tall fra Trygg Trafikk viser at hittil i 2018 har 58 omkommet i trafikken, det samme som de syv første månedene i 2017.

– Vi vet at jo mer trafikk det er, jo større risiko er det for at det oppstår uønskede hendelser i trafikken. Vi oppfordrer alle til å ta det med ro og bruke god tid når de skal hjem fra ferie, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Flere respekterer fartsgrensen

Heieraas sier at man kan fort bli utålmodig når man havner i kø.

– Når man først sitter i køen, kan det man bli fristet til å gjøre andre ting som for eksempel å taste på mobilen. Dette øker risikoen i trafikken, sier Heieraas.

Han legger til at Norge er på tredje året det tryggeste landet å være ute i trafikken på.

– Heldigvis er det flere som respekterer fartsgrensene og kjører forsiktig. Vi har også fått bedre og mer trafikksikre veier og biler. Et tett samarbeid mellom politiet, veimyndighetene, Trygg Trafikk og bilorganisasjoner har også bidratt til det. Men hovedansvaret for dette går til trafikantene, sier Heieraas.