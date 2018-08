Ca kl. 20.20 fikk politiet melding om at det hadde oppstått en ca. 20 meter bred brist i demningen, melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her, forteller BTs journalist Trygve Opheim til egen avis.

Han forteller at en forskalingskonstruksjon som er satt opp i forbindelse med rehabliteringen, har rast i stykket. I tillegg er jordvollen som har holdt vannet ut i ferd med å rase sammen.

Politiet melder 20.57 at det nå er så mye vann at det går over E 39 i Eidsvågbunnen.

Midlertidig dam

Den midlertidige dammen er bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvannet.

– På grunn av store nedbørsmengder er Bergen kommune bekymret for at den midlertidige dammen ikke vil tåle vannmassene, noe som vil kunne føre til oversvømmelse i deler av Eidsvåg. I samråd med Vest politidistrikt er det derfor iverksatt evakuering av mulig berørte boliger i området, opplyste Bergen kommune i en pressemelding før demningen brast.

Situasjonen nå medfører også at E39 nå er stengt.

Bergens Tidende

Nikita Solenov

Pumper ut vann

Brannvesenet fortalte til BT i 19.30-tiden at det skjedde en utvasking av demningen.

– Det innebærer at demningen blir skylt ut med overløpsvann. Nå pumper vi ut så mye som mulig, og har flere pumper på vei, opplyste brannmester Lars-Erik Gjesdal til BT.

Han mente på det tidspunktet at situasjonen ikke var kritisk.

– Men det kan fort akselerere. Vi kommer til å være her til langt utpå kvelden og natten. Veien mot nord er sperret av, og svingene er sperret. Vi vil ikke ha folk på nedsiden, i tilfelle den brister.

Brannvesenet prøvde å holde kontroll på situasjonen ved å pumpe vekk vannet frea Munkebotsvannet. Klokken 20 fikk BT opplyst at det var kommet en ekstra pumpebil med kapasitet på 350.000 liter i timen.

20 minutter

Dette ble sagt før meldingene kom om et demningen brister:

– Dersom demningen brister, har vi cirka 20 minutter på oss før de store vannmengdene kommer ned her. Hvor mye det er snakk om, vet vi ikke nøyaktig, men vi har fått beskjed om at det kan bli betydelige materielle skader på både vei og bebyggelse, sa politiets innsatsleder Ivar Kvant til Bergensavisen.

Bergens Tidende

Kommunen kalte onsdag sammen sin kriseledelse og opplyste at de ville overvåke situasjonen nøye. Politiet ble varslet i 17-tiden. Sivilforsvaret ble bedt om bistand og mobiliserte onsdag kveld to avdelinger.