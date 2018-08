Like før klokken 22 melder Vest politidistrikt at vannstanden er på vei ned, og at det er kontroll på situasjonen ved demningen på Eidsvåg.

E 39 vil fremdeles være stengt en periode. Politiet gjentar at folk ikke må bevege seg i området, det er mye vann og ikke trygt å ferdes der.

– Trær knakk som fyrstikker da demningen brast, forteller brannmester Lars-Erik Gjesdal til Bergens Tidende.

– Jeg er overrasket over skadene. Vannet har ødelagt den nye demningen, sier han.

Gjesdal befant seg ved Munkebotsvatnet da det oppsto en 20 meter bred brist i demningen klokken 20.20 i kveld.

Politiet har ikke fått melding om noen personskader i forbindelse med at demningen brast. Det er heller ikke kommet meldinger om skader på bygninger.

#Eidsvåg Vannstanden meldes på veg ned. Kontroll på situasjonen pr no. Vegen vil framleis vera stengt ein periode. — Vest politidistrikt (@politivest) August 22, 2018

Ved 21-tiden meldte politiet at det var så mye vann etter bruddet i demningen at vannet gikk over E 39 i Eidsvågbunnen.

– Vannet bare fosser ned her. Det fyller bokstavelig talt hele dalen. Det er virkelig katastrofestemning her, forteller BTs journalist Trygve Opheim til egen avis.

Han forteller at en forskalingskonstruksjon som er satt opp i forbindelse med rehabliteringen, har rast i stykket. I tillegg er jordvollen som har holdt vannet ut i ferd med å rase sammen.

Midlertidig dam

Den midlertidige dammen er bygget i forbindelse med rehabilitering av Munkebotsvannet.

– På grunn av store nedbørsmengder er Bergen kommune bekymret for at den midlertidige dammen ikke vil tåle vannmassene, noe som vil kunne føre til oversvømmelse i deler av Eidsvåg. I samråd med Vest politidistrikt er det derfor iverksatt evakuering av mulig berørte boliger i området, opplyste Bergen kommune i en pressemelding før demningen brast.

Bergens Tidende

Nikita Solenov

20 minutter

Tilstanden ved demningen er blitt fulgt nøye av politiets innsatsleder gjennom kvelden.

– Dersom demningen brister, har vi cirka 20 minutter på oss før de store vannmengdene kommer ned her. Hvor mye det er snakk om, vet vi ikke nøyaktig, men vi har fått beskjed om at det kan bli betydelige materielle skader på både vei og bebyggelse, sa politiets innsatsleder Ivar Kvant til Bergensavisen.

Bergens Tidende

Kommunen kalte onsdag sammen sin kriseledelse og opplyste at de ville overvåke situasjonen nøye. Politiet ble varslet i 17-tiden. Sivilforsvaret ble bedt om bistand og mobiliserte onsdag kveld to avdelinger.