Fylkesvei 63 snirkler seg i sikksakk opp bratte fjell og ned i dype fjorder.

Den gamle ferdselsveien Geiranger – Trollstigen er nå en av landets aller største turistmagneter, med over 850.000 besøkende i året.

Føreren av vogntoget som onsdag ble stanset i Geiranger, var ikke der på sightseeing. Han var på vei fra Sverige til Stranda. GPS-en foreslo å ta Geirangervegen fra Grotli.

Statens vegvesen

– Konflikt og fare

På grunn av smal vei og bratte svinger er makslengden for kjøretøy på turistveien 15 meter. Selve Trollstigen, med sine ekstreme hårnålsvinger, har en makslengde på 13,1 meter.

Semitraileren i Geiranger målte 16,5 meter.

– Å havne her med et vogntog er hverken bra for sjåføren selv eller de øvrige trafikantene. Det er masse turister og busser her nå, og det kan lett bli konfliktfullt og farlig, forteller overingeniør Frank Sandvik i Statens vegvesen Møre og Romsdal.

Statens Vegvesen

– I grenseland

De siste to årene er utekontroller av kjøretøy og busser intensivert på strekningen.

Store og lange vogntog flere ganger skapt store trafikkproblemer og farlige situasjoner, forteller Sandvik.

– At det hittil har gått bra, er like mye flaks som dyktighet. Det har vært flere tilfeller som har vært helt i grenseland mellom lykke og helvete.

Utenlansk vogntog på tur fra Sverige til Stranda stanset på FV63 Geiranger. Der er det makslengde 15m, av naturlige grunner. Fører anmeldt og loset ombord i fergen til Hellesylt. #trygtfremsammen pic.twitter.com/CYrMzwJ2Ii — Statens vegvesen M&R (@Tungbilkontroll) August 15, 2018

Kleiven, Paul / NTB scanpix

Politieskorte til turistferge

Sjåføren onsdag la skylden på GPS-en.

– Vi påla ham å ta fergen fra Geiranger til Hellesylt. Vi fikk hjelp av politiet, som kjørte foran og stengte av for større kjøretøy. Så loset vi vogntoget til fergekaia, forteller Sandvik.

Sjåføren er anmeldt og vil trolig få en bot på rundt 6000 kroner for brudd på lengdebestemmelsene. Men fergeturen vil svi nesten like mye.

– Sjåføren var dypt fortvilet over situasjonen han hadde satt seg selv i. Fergeturen blir også dyr, fordi dette ikke er en vanlig ferge. Det er en turistbåt, forteller Sandvik.

På fergen er prisnivået for en personbil rundt 500 kroner, buss 1700 kroner. Å få et vogntog om bord, adskillig mer.