Dagmamma nekter straffskyld for Martines død

Rettssal 1 i Ringerike tingrett var fullsatt da rettssaken mot den tidligere dagmammaen begynte i formiddag.

– Nei, svarte den tiltalte kvinnen høyt og tydelig da sorenskriver Marit Nervik spurte om hun erkjente straffskyld for de tre tiltalepunktene:

For å ha brukt vold mot Martine ved å dunke hodet hennes mot et hardt underlag slik at hun ble påført store hodeskader som hun fire dager senere døde av.

For å ha dratt sin sønn i øret og kløpet ham i låret

For å ha dratt sin datter i øret.

Hele syv sakkyndige sitter i retten, blant dem to av Norges mest kjente og erfarne rettsmedisinere, Torleiv Rognum og Arne Stray Pedersen.

Alle de sakkyndige har avgitt skriftlige erklæringer, som senere vil bli fremlagt i retten. De sakkyndige skal senere forklare seg i retten. En sakkyndig nummer åtte skal senere i saken forklare seg for retten over telefon.

Den tragiske hendelsen tingretten de nærmeste fem ukene skal ta stilling til, skjedde mandag 4. september 2006. 11 måneder gamle Martine ble levert hos dagmammaen sin om formiddagen. Etter noen timer ringte dagmammaen og ba moren komme fordi Martine var blitt dårlig.

– Det vil bli en bred bevisførsel i saken. Det helt sentrale i saken er tidspunktet for når Martine ble påført skadene, om de ble påført før eller etter at Martine ble levert hos dagmammaen, sa statsadvokat Marit Formo da hun begynte på sitt innledningsforedrag hvor hun redegjorde for de mange beviser som skal legges frem for retten.

– Vold fra voksen person

Hun sa at det er ubestridt at skadene på Martine skyldes at jenta ble utsatt for vold fra en voksen person.

– Det er også enighet om at hun ikke kan ha blitt påført skadene på annen måte. Det er også enighet om at dagmammaen var alene med Martine inntil hun ble dårlig og hentet av ambulanse. Det er det som skjer den 4. september som er særlig relevant for det som skjedde med Martine, sa statsadvokaten.

Forsvarerne mener det er andre hendelser forut for 4. september som kan være årsak til skaden, og vil fremlegge beviser som skal underbygge dette.

– Vi vil derfor ha fokus også på tiden før Martine ble avlevert hos dagmammaen. Politiets hovedbevis er en rekke sakkyndige som har vurdert saken. Men selv om legene er veldig dyktige i sitt fagfelt, er det i vurderingene alltid et innslag av skjønn. Det ber vi retten være oppmerksom på, sa advokat Thomas Randby.

– Begynte å rulle med øynene

– Jeg holdt på å skifte bleier på henne da hun begynte å rulle med øynene, så jeg bare så det hvite i øynene hennes. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, og tenkte på epileptisk anfall. Hun ble også slapp og hodet hang ned. Jeg ba moren hennes om å komme, vi tilkalte ambulanse og hun ble kjørt til sykehus, forklarte den tiltalte kvinnen i 40-årsalderen. Hun beskrev dagen inntil da som ganske vanlig, men at Martine var mindre aktiv enn vanlig.

Bistandsadvokat Alexandre Kramer gjorde retten oppmerksom på at tiltaltes to barn ikke ønsker at moren deres skal bli straffet for vold mot dem.

– Hun er en god mor

– Hvis de visste at det de sa til politiet ville bli brukt mot mammaen deres, ville de ikke ha snakket med politiet. De er glade i mammaen sin. ingen av dem har sagt noe annet enn at hun er en god mor. De sier at saken handler om noe annet enn dem, og at det de har sagt er blitt brukt til å gjøre politiets sak sterkere mot mamma. Det er barnas mening om denne saken, sa bistandsadvokaten.

Martines foreldre sitter sammen med sin bistandsadvokat Marius Staurset på et bord rett bak statsadvokaten.

– De er spent før rettssaken, men ser samtidig frem til å få en avklaring på hva som skjedde med datteren deres, sier bistandsadvokat Staurset idet rettssaken startet i formiddag.

De to var ikke til sted etter lunsj, da den tiltalte dagmammaen begynte på sin forklaring.