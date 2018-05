Sokrates måtte evakueres da stallen flommet over

Svært høy vannstand på Østlandet har førte til store problemer rundt omkring fredag. Ved Øksna i Elverum kommune måtte Kjell Sanderlien evakuere ponnien Sokrates, da vannstanden gikk opp til stallen.

– Han var litt skeptisk, disse ponniene er litt sta. Men vi fikk lokket han med noen brødskalker, forteller Sanderlien til Aftenposten.

Følg Aftenpostens direkteblogg fra flommen på Østlandet her.

Olav Olsen

Snøsmelting og regn har ført til den høye vannstanden. Fredag ble farenivået for flom i Glomma ned til Elverum hevet til rødt, det høyeste farenivået.

Olav Olsen

Olav Olsen

Sanderlien forteller at vannet har steget utrolig fort, og at hvis vannet stiger mye mer så har han vann inne i første etasje. Han kan ikke huske å ha sett så høy vannstand siden flommen i 1995.

– Da bodde jeg i Glåmdalen ved Kongsvinger. Men jeg har aldri opplevd at bostedet er blitt direkte berørt, forteller han.

Sammen med samboeren måtte de ut i vannet for å frakte Sokrates til et jorde like i nærheten. Blir vannstanden mye høyere står en nabo klar for å huse ponnien til Sanderlien.

Olav Olsen

Olav Olsen

Fortsatt rødt nivå flere steder

Det er ventet at flomtoppen vil komme i helgen. Rødt nivå gjelder lokalt for mindre elver som drenerer områder med snø. For Glomma og Gudbrandsdalslågen holdes nivået oransje, det nest høyeste nivået.

Er nivået oransje, blir situasjonen regnet som «alvorlig». Det kreves beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader, skriver NVE.

Fredag klokken 19 er det fortsatt rødt nivå ved flere vassdrag, opplyser NVE i en pressemelding.

– Det er meldt lite nedbør i varslingsområdet for de kommende dagene, men det er utrygt for byger både fredag og lørdag, sier vakthavende hydrolog på Flomvarslinga, Elise Trondsen.

I Glomma stiger vannet raskere enn man tidligere forventet, både i mindre felt og hovedvassdraget.