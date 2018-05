Tromsdal tiltalt for å ha hyret torpedoer for å skade dommer

Politiet mener at Tromsdal samarbeidet med et gjengmedlem i 30-årene, og sikter begge to for motarbeiding av rettsvesenet, under særdeles skjerpende omstendigheter, melder VG.

Bakgrunnen er et innbrudd i en bolig i Asker i juni 2012. To maskerte menn slo seg inn i eneboligen til et ektepar med slegge og balltre. De to gikk målrettet etter mannen i huset, helt til han trakk frem et håndvåpen fra nattbordsskuffen og siktet på dem. Politiet tror mennene gikk inn i feil hus. I nabohuset bodde nemlig en fagkyndig meddommer i Oslo tingrett.

Skulle de bli dømt, risikerer både Tromsdal og mannen i 30-årene inntil ti års fengsel. Begge stiller seg uforstående til anklagene og nekter straffskyld.

Tromsdals forsvarer Mette Yvonne Larsen, sier de mener politiet har tatt feil mann.

Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

– Saken er utelukkende bygget på vitner som selv er kriminelle og som vi oppfatter har et motiv for å forklare seg usant. I halvannet år har han bedt om å komme i rettslig avhør for å forklare seg om sitt syn på saken, det har ikke blitt etterkommet av politiet, sier hun.

Statsadvokat Stein Vale sier Tromsdal har forklart seg for politiet tidligere.

– Men på grunn av betingelser fra hans side knyttet til dokumentinnsyn, har han valgt å ikke gi noen flere forklaringer. Jeg antar at han nå er villig til å forklare seg igjen, sier Vale til VG.