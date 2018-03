Blant de 34 landene som hadde parlamentsvalg i fjor er det bare Senegal som kan notere seg en høyere andel kvinnelige parlamentarikere enn Norge, med 41,8 prosent. Det viser en rapport fra Den interparlamentariske union (IPU).

Etter de siste valgene er kvinneandelen i verdens parlamenter økt marginalt fra 23,3 til 23,4 prosent. Men den lille økningen er en del av et større bilde, der kvinneandelen folkevalgte på nasjonalt nivå har økt sakte, men sikkert, i snitt 0,6 prosentpoeng hvert år, fra 11,3 prosent i 1995, til 17,8 prosent i 2007 til dagens 23,3 prosent.

Rapporten påpeker også et par viktige milepæler for likestillingen, blant annet at Norge nå har en regjering ledet av tre kvinner i de viktigste rollene: Statsminister, finansminister og utenriksminister.

Gravid statsminister

En annen milepæl er valget av Labour-leder Jacinda Ardern (37) til ny statsminister i New Zealand. Ardern ble ifølge Washington Post kraftig provosert da programlederen Mark Richardson spurte henne rett ut om hun skulle ut i foreldrepermisjon og sa at velgere hadde rett til å vite det, akkurat slik en arbeidsgiver må få vite det om en kvinne som skal ansettes planlegger å få barn. I New Zealand, som i Norge, er det ulovlig å spørre jobbsøkere om familiestatus eller planer om barn.

– Det er fullstendig uakseptabelt i 2017 å si at kvinner må svare på det på arbeidsplassen. Det er uakseptabelt, freste Ardern.

I januar ble det for øvrig kjent at Ardern er gravid. Hun er verdens første gravide statsminister på over 30 år.

Kvoter hjelper

Statistikken viser at det er en sammenheng med aktive tiltak, som kvoteordninger, for å øke kvinneandelen og faktisk utjevning av kjønnsforskjeller.

Noen tilbakeskritt har det dog vært for enkelte land etter nasjonale valg i fjor. På Island er det for eksempel nå 38,1 prosent kvinner på Alltinget, mens andelen før valget var hele 47,6 prosent.

En video som Washington Post har satt sammen viser også at kjønnsdiskriminering og nedlatende kvinnesyn lever i beste velgående også i maktens korridorer. I tillegg til å minne om en ikke navngitt polsk parlamentariker som fra talerstolen slo fast at kvinner selvsagt bør tjene mindre enn menn, fordi de er mindre, svakere, mindre intelligente enn menn.

Daily Mails førstesideoppslag som sammenlignet den britiske statsministeren Theresa May og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeons legger, blir også trukket frem som et lavmål.