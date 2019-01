Nå må du vise passet for å bruke BankID

– Hensikten er å beskytte både kunden og banken mot hvitvasking, ID-tyveri, svindelforsøk, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet, forklarer kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN til Adresseavisen.

Den nye loven har strengere krav til legitimering slik at bankene skal være sikre på at kundene er dem de utgir seg for å være og krever personlig oppmøte.

Må vise passet

Reglene gjelder alle Norges banker, og flere hundre tusen kunder vil måtte dra innom banken sin med pass for å kunne fortsette å bruke BankID som innloggingsmetode.

Om lag fire millioner nordmenn har registrert seg i den personlige elektroniske legitimasjonstjenesten BankID, men ikke alle trenger å gå i banken sin og vise pass for å fortsette å bruke BankID.

Alle nye kunder etter 2007

– Fra 2007 har myndighetene krevd at pass skal ligge til grunn for kundeforholdet. Det betyr at vi har godkjent legitimasjon for dem som er blitt kunder etter 2007, men at vi ennå mangler for en del av dem som ble kunder i banken før dette, sier Tronstad.

Fra kundene blir varslet gjennom sin nettbank, epost og SMS har de to uker på seg å oppsøke banken. Om ikke blir BankID-en midlertidig sperret.

Utenlandske statsborgere som ikke har norsk pass kan fremvise alternativ dokumentasjon, som oppholdskort i tillegg til pass.