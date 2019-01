Barneministeren: Saken om 18-åring i Bergen bør leses av alle voksne

(Bergens Tidende): BT fortalte i helgen historien om en 18 år gammel kvinne som har vært innelåst på sykehus i Bergen i nesten fire år. Faren er dømt for minst 160 overgrep mot henne. Han nekter straffskyld, og har anket dommen.

De ansatte som jobber med 18-åringen beskriver at hun får anfall som er så voldsomme at hun blir farlig for både seg selv og andre. Hun forklarer at det skjer fordi hun gjenopplever overgrep, spesielt når hun skal spise. Hun er den personen i Norge det brukes mest tvang mot.