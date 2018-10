Den aller første kineser kong Harald noen gang møtte, var nasjonalistlederen Chiang Kai-shek, som rømte med sine styrker til Taiwan da kommunistene vant borgerkrigen i 1949. Det fortalte kongen selv i et intervju med Folkets Dagblad i forbindelse med forrige statsbesøk i 1997.

Chiang Kai-shek bodde nemlig i samme hus som den norske kongefamilien i Washington under krigen, ifølge kongen.

Mange år senere, i 1985, dro Harald og Sonja på sin første tur til Kina – den gang som kronprinspar som skulle åpne dørene for norsk næringsliv.

Nesten ti år var da gått siden Mao Zedongs død, og landet var sakte, men sikkert i ferd med å åpne seg opp for verden.

Silkeklær ikke lenger «borgerlig»

Da kronprinsparet fikk omvisning på en silkefabrikk Hangzhou, som tidligere hadde produsert millioner av maskinbroderte Mao-portretter i silke, var det ikke et eneste Mao-bilde å se.

– Vi synes ikke lenger om den slags personkultus, sa Hangzhous viseborgermester til Aftenposten.

Fabrikken hadde i stedet gått over til å produsere «stilige silkedrakter», noe som hadde vært bannlyst som «dekadent» og «borgerlig» i årene etter revolusjonen.

Studentopprør

Møtet med gjestfrie kinesere, mektig natur og kulturminner (som hadde overlevd kulturrevolusjonen) gjorde sterkt inntrykk på kronprinsparet. Allerede fire år senere ville de tilbake til Kina på en «privat drømmeferie». Denne gangen skulle de ha med barna, og hadde satt av 14 dager sommeren 1989.

Historiens gang ville det imidlertid annerledes.

4. juni 1989 endte flere uker med demonstrasjoner på Den himmelske fred plass i Beijing brutalt. Militæret åpnet ild mot demonstrantene og et stort antall sivile ble drept. Anslagene varierer fra hundrevis til flere tusen.

Det ble ingen Kina-tur den sommeren.

Spesiell stemning

I stedet skulle det gå åtte år før de var tilbake – denne gang på statsbesøk som kongepar. De ble tatt imot av daværende president Jiang Zemin – nettopp på den Himmelske freds plass.

Norske flagg og røde faner vaiet i flaggstengene på det som er verdens største torg, og dronningen innrømmet at det var en helt spesiell følelse å stå der under den offisielle mottagelsen. Tankene gikk til de grusomme hendelsene i 1989.

– Vi var invitert til Kina med barna den gang, og skulle faktisk ha landet i Beijing den 5. juni. Men det besøket ble jo som kjent avlyst, sa hun.

Foreleste om pressefrihet

I 1997 møtte kongeparet et Kina hvor den økonomiske veksten virkelig var i ferd med å ta seg opp. Mye var forandret i den kinesiske hovedstaden siden sist:

– Den gang var det ett høyhus her, nå kjenner jeg meg nesten ikke igjen, sa kongen.

Menneskerettigheter var et hovedtema under besøket, og kineserne virket oppriktig interessert i å lære mer om den norske styringsmodellen. Blant annet foreleste kong Harald om pressefrihet.

– En nødvendig betingelse for et samfunn som skal gi like muligheter til alle, er retten til fritt å organisere seg, sa en frittalende konge til et femtitalls kinesiske byråkrater, forskere og journalister.

For øvrig var LO og NHO til stede for å fortelle om organiseringen i arbeidslivet.

OL i Beijing

Siden den gang har Kinas økonomiske utvikling fortsatt i voldsom fart, men demokratiske reformer har uteblitt. Stadig nye skyskrapere har poppet opp i Beijing og de andre storbyene.

Noen av dem så kongeparet da de var tilbake på et ti dagers langt besøk under OL i 2008. Der ble de blant annet vitne til at Alexander Dale Oen tok sølvmedalje på 100 meter bryst og at Tore Brovold tok sølv i leirdueskyting.

Olympiaden ble feiret stort i landet, som ivret etter å vise frem det moderne Kina til verden. Kritikk av menneskerettighetsbrudd preget imidlertid mye av opptakten til lekene.

Stor næringslivsdelegasjon

Når kongeparet igjen vender snuten mot Kina – møter de et land som er blitt svært viktig for Norge.

Da de ankom i 1985, hadde de med seg det som da var den største næringslivsdelegasjonen til Kina noensinne – i alt over 50 personer. Under årets tur settes det igjen ny rekord – denne gang med en næringslivsdelegasjon på over 300 personer.

Statsbesøket innledes i Dunhuang i Gansu-provinsen i Vest-Kina torsdag, før turen går videre til Beijing og møte med president Xi Jinping. Det offisielle programmet avsluttes i Shanghai 19. oktober.