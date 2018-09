Kobler funn av kajakk til savnet WikiLeaks-medarbeider

Politiet fant tirsdag kveld en sammenleggbar kajakk av merket Oru Kayak Coast XT i Saltdalsfjorden i Nordland.

– Politiet har informasjon om at Arjen Kamphuis forut for reisen til Norge gikk til innkjøp av en sammenleggbar kajakk av den typen som nå er funnet. Politiet antar at den savnede hadde med seg den sammenleggbare kajakken til Norge, skriver politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Den siste sikre observasjonen av Kamphuis var ved utsjekk fra hotellet i Bodø 20. august. Han hadde da to store, mørke bager og politiet utelukker ikke at han kan ha hatt den sammenleggbare kajakken i en av bagene.

Tirsdag og onsdag ble det funnet flere andre gjenstander som tilhører nederlenderen i et område i sjøen mellom Fauske og Rognan. TV 2 skrev torsdag at den savnedes ID-papirer var blant det som var funnet.

– Hvilke andre gjenstander det er snakk om vil politiet foreløpig ikke si noe om ut fra hensynet til etterforskningen.

Politiet ønsker nå tips fra vitner som kan ha sett noe som kan knyttes til en slik kajakk i Salten-området. Politiet vil fortsette med søk i området og med den øvrige etterforskningen i saken.

I forrige uke gikk politiet ut med opplysningen om at nederlenderens mobiltelefon slo inn i Stavanger-området 30. august i rundt 20 minutter. I løpet av denne tiden blir simkortet i telefonen byttet. Et nederlandsk simkort fjernes og erstattes av et tysk, ifølge TV 2. Begge telefonnumrene knyttes til Kamphuis.

Politiet holder fortsatt alle muligheter åpne, både for at Kamphuis holder seg skjult fordi han vil det, at han har vært utsatt for en ulykke eller at det har tilstøtt ham noe kriminelt, opplyser politiet.