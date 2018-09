Ifølge russerne er den norske ambassadøren Rune Resaland konfrontert med en «sterk protest mot at den russiske tjenestemannen Mikhail Botsjkarev (51)» er pågrepet og siktet for spionasje. Det russiske utenriksdepartementet navngir selv den spionsiktede mannen i en pressemelding.

Utenriksdepartementet bekrefter saken overfor NTB, men vil ikke si noe om hva som ble sagt under møtet.

Norges ambassadør ble innkalt til en samtale mandag. Det er det vi kan si om saken, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD til NTB.

I pressemeldingen fra russisk UD går det fram at saken kan «få konsekvenser» for Norge.

Den 51 år gamle russeren ble pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for spionasje mot norske statshemmeligheter fredag ettermiddag etter å ha deltatt på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD).

51-åringen skal være ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i Dumaen.

NRKs korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, sier at Russland er svært opprørt etter pågripelsen og kaller ordbruken fra russisk UD «uvanlig skarp».