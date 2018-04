Oslo Met bruker over én million på visuell profil

Totalt bruker Oslo Met 15 millioner på utvikling av ny profil for universitetet.

– Dette inkluderer å utvikle profil for, implementere, lansere og markedsføre det nye universitetet, sier Sverre Molandsveen, kommunikasjonsdirektør for Oslo Met, til Universitas.

Studentavisa skriver at kostnadene for utviklingen av utdanningsinstitusjonens nye visuelle profil ligger på over 1 million kroner.

Tallet inkluderer blant annet 850.000 i honorar til designbyrået Uniform, som har designet selve logoen. I tillegg er drøyt en halv million kroner blitt brukt i forbindelse med aktiviteter for forankring og involvering.

Oslo Met regner også med å måtte bruke 5 millioner kroner på å bytte ut skilt ved utdanningsinstitusjonens læresteder. Utskiftningen av skilt kommer etter at Oslo Met i januar byttet navn fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Navneendringen skjedde samme måned som utdanningsinstitusjonen fikk universitetsstatus.

Nyhetsbyrået NTB skrev i en tidligere versjon av denne saken at Oslo Met skal bruke 15 millioner på visuell profil. Det tidligere oppgitte tallet på 15 millioner dekker også markedsførings- og lanseringskostnader, og ikke bare den visuelle profilen.