Robert Næss, sønnen og en kamerat fikk føle naturkreftene på kroppen da de lørdag morgen la ut på tur i Skarverenns-traseen mellom Finse og Ustaoset.

Næss og hans turfølge var påmeldt til Skarverennet. Da arrangementet ble avlyst lørdag morgen på grunn av sterk vind, valgte de likevel å legge ut på den samme turen. Det ble en meget røff opplevelse på Norges tak.

Beltevogn

Da de nådde frem til et Røde Kors-telt i løypen etter om lag to mil, var forholdene så ille at politiet så seg nødt til å transportere dem videre i beltevogn.

To andre skigåere fikk også hjelp av politiet til å komme seg ned fra fjellet.

Næss er kjent for mange av BTs lesere som værentusiast. Bergenseren beskriver forholdene på fjellet slik:

– Vinden var ekstrem og kom i voldsomme, spesielle kast.

Voldsom føyke

Petter Heide Larsen fra Sarpsborg var søndag på Fagerheim Fjellstue i nærheten av Skarverenns-traseen.

– Det blåste så det holdt og føyket voldsomt, forteller han til Aftenposten.

Her kan du se videoen Larsen tok på Fagerheim søndag morgen:

– Bare å gå fra annekset og over til fjellstuen var en tur der du virkelig måtte legge tyngden mot vinden, forteller Larsen.

Larsen og tre kamerater startet lørdag på turen fra Ustaoset til Rjukan. Men de måtte snu på grunn av råtten snø og fulgte et scooterspor tilbake til riksvei 7. Så var det bare å ta inn på Fagerheim i ly for været.

De «klin sprø» går likevel

Ikke alle lar seg stoppe av uværet.

– Det er noen som er klin sprø, som går uansett. De blir tatt av startnummeret, og får beskjed om at de går på eget ansvar. Det er noen som har gått, bekrefter Jarle Uthus, leder i organisasjonskomiteen til NRK.

– Litt tullete

Næss sier de begynte på turen fra Finse i syvtiden. Arrangøren av Skarverennet hadde da avlyst folkefesten en time tidligere.

– Det var nok litt tullete av oss å legge ut på tur i dette været, selv om vi er veldig erfarne og fjellvante folk, sier han.

Han har gått Skarverennet hvert år siden 2002.

Etter opplevelsen er han ikke i tvil om at det var en korrekt avgjørelse av politiet, arrangøren og andre involverte etater å avlyse rennet.

Etter å ha sittet på med politiet østover en mil, klarnet været litt opp – selv om vinden fortsatt var kraftig.

Rekker Brann-kampen

– Vi gikk for egen maskin de siste kilometerne fra Jægertoppen og ned til mål ved Ustaoset, sier Næss.

Dermed ble det tidlig retur til Bergen for Brann-patrioten Næss.

– Heldigvis er det én positiv ting med dette: Jeg rekker hjem til Brann-kampen på Stadion lørdag kveld, sier Næss.

Politiet bekrefter overfor NRK lørdag formiddag at flere skigåere var på vei over fjellet.

Jan Koldal er politiets innsatsleder på Skarverennet, og han var ute for å gjøre vind- og værmålinger natt til lørdag.

– Vi gjorde fortløpende vurderinger, og noen ganger så jeg ikke langt foran meg. Jeg måtte bare stoppe opp, så det var uforsvarlig å sende folk inn i fjellet, sier Koldal til NRK.