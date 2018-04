Høyesterett nekter politiet å få beslaglagte filer fra advokat

Høyesterett har opphevet avgjørelsene fra tingretten og lagmannsretten, som ville sende datafilene til politiet, selv om det er noen taushetsbelagt materiale i filene, skriver nettstedet Rett24.

Mirmotahari er siktet for en lang rekke alvorlige lovbrudd, blant annet inngåelse av drapsforbund, forbund om ulovlig frihetsberøvelse, rettsstridig påvirkning av aktør i rettsvesenet, grov motarbeidelse av rettsvesenet og korrupsjon.

Skal ha engasjert torpedo

Den daværende advokaten ble pågrepet 16. juni 2016, dagen etter at VG avslørte at han skal ha engasjert en torpedo til å kidnappe et voldtektsoffer.

Mirmotahari ble varetektsfengslet og først løslatt i mars i år mot meldeplikt, etter at han hadde gått med på et forbud mot å kontakte og besøke et antall personer, ifølge VG.

VG skriver at flere andre personer er siktet i forbindelse med saken mot den tidligere advokaten. Blant de siktede er en fengselsansatt og en tolk, som er siktet for grov korrupsjon.

I forbindelse med siktelsen mot Mirmotahari beslagla politiet en rekke av hans PC-er, telefoner og andre databærere. Samlet antall filer er anslått til å være flere millioner, skriver Rett24.

Renset elektronisk

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett samtykket til at filene kan oversendes til politiet uten manuell gjennomgang i tingretten. Filene er rensket elektronisk, men stikkprøver viste at det fortsatt er rundt 2 prosent av dem som er underlagt taushetsplikt.

Lagmannsretten la derfor til grunn at «risikoen for feil ved at taushetsbelagt materiale ikke blir fanget opp, er på et akseptabelt nivå sett i forhold til hva det er realistisk å oppnå ved gjennomgåelse av et så omfattende og sammensatt materiale som denne saken gjelder.»

Høyesterett sier enstemmig nei til denne vurderingen. I avgjørelsen skriver retten at lagmannsretten ikke har stilt opp strenge nok krav til gjennomgangen som tingretten må foreta for å hindre at politiet får tilgang til taushetsbelagt advokatkorrespondanse i et tilfelle som dette.

Mirmotaharis advokat Anders Brosveet er fornøyd med å ha fått medhold i Høyesterett.

– Dette er fjerde gang Høyesterett behandler spørsmål i forbindelse med beslagsgjennomgangen i denne saken, og fjerde gang vi får medhold i at påtalemyndighetens juridiske argumentasjon ikke holder mål, sier han.

Brosveet mener det er på tide at høyere påtalemyndighet snart griper inn slik at ressursene kan brukes på å få behandlet ferdig saken.