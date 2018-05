– Klokka var omtrent seks om morgenen og vi var på vei ned til bilen da vi så den. Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne, sier Oddrun Olsen-Hanssen til Aftenposten.

Hun og mannen skjønte en gang at det var en ulv som sto seks-syv meter foran dem, like ved garasjen i hyttefeltet på Søndre Hallangen i Frogn kommune, mellom Drøbak og Nesodden. Saken ble først omtalt i Akershus Amtstidene.

– Ble du redd?

– Min første impuls var å prøve å skremme den bort. Pulsen gikk nok litt raskere med det samme, men så ble jeg så opptatt av å ta bilder, forteller Olsen-Hanssen.

Oddrun Olsen-Hanssen

– Ulven virket ikke redd i det hele tatt. Den blunket ikke en gang om vi prøve å husje på den, men gikk i rolig tempo ned en skråning.

Ekspert: Dette er en ungulv

Akershus Amtstidende har vist bildene til Ida Glemminge hos Statens naturoppsyn, som ikke er i tvil.

– Dette er ulv. Det er litt vrient å se hvilket kjønn. Men at det er en ulv på ett til to år, det er sikkert, sier hun til avisen.

Glemminge uttaler at ulven trolig er på vandring etter revir og kjæreste, men at det er lite trolig at den slår seg ned på Hallangen.

Det er ikke kjent om dette er avkom etter Østmarka-flokken, om den kommer fra Hedmark eller om den har vandret inn fra Sverige.