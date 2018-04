PRISBELØNNET NORSK DOKUMENTAR:

Da filmen premierte i 2011 innrømmet regissør Even Benestad at det var svært krevende å lage dokumentarfilm om Hariton Pushwagner.

Lenge var det tvil om det i det hele tatt ble film.

– Han er en kontrollfrik, og prøvde hele tiden å fortelle oss i detalj hvordan vi skulle lage ulike scener, forteller Benestad. Det var både frustrerende, hysterisk morsomt og givende.

Pushwagners personlighet var like unik som kunsten hans. Filmen er et forsøk på å lese de to i lys av hverandre. Den reiser også spørsmål om hvilken virkelighet som portretteres og hvem som har retten til å fortelle historien; den foran eller de bak kamera.