Stor nedgang i fraværet for de svakeste elevene

Det samlede fraværet i den videregående skolen har gått kraftig ned etter innføringen av fraværsgrensen. Før hadde en elev i videregående skole typisk fem dager og 12 timer fravær. Nå er fraværet tre dager og ni timer. Nedgangen har også vært stor blant elevene med høyest fravær. Det viser statistikk Utdanningsdirektoratet la frem mandag.

– De endelige fraværstallene bekrefter de foreløpige tallene vi fikk i sommer. Nå er det ikke noe tvil om at fraværet har gått ned, og da håper jeg det blir ro rundt fraværsreglene i den treårsperioden de skal prøves ut, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Tallene viser også at elever på yrkesfag har mindre fravær enn de på studieforberedende.

– Noen var bekymret for hvordan fraværsgrensen ville slå ut for de mest utsatte elevene. De endelige fraværstallene viser at fraværsgrensen også har vært bra for elever med høyt fravær. Det er jeg glad for, sier Asheim.

Halvert på yrkesfag

Fraværet har gått mest ned på yrkesfag. Her er dagsfraværet halvert, mens timefraværet er redusert med 40 prosent. En elev på yrkesfag har typisk tre dager og syv timer fravær, mens en elev på studieforberedende har tre dager og ni timer.

Skoleåret 2015–16 hadde 32.000 elever i videregående mer enn 14 dager fravær.

– Etter innføringen av fraværsgrensen er denne gruppen nesten halvert til 17.000. Vi ser også at færre elever slutter i løpet at skoleåret, sier Asheim.

Færre stryker

Statistikken viser at det er en nedgang i andelen elever som får karakteren én, som tilsvarer stryk. Det er også færre elever som slutter i løpet av skoleåret. Fra skoleåret 2015–16 til 2016–17 gikk andelen elever som sluttet, ned fra 4,0 til 3,8 prosent.

Dagsfraværet har gått ned i alle fylker, men nedgangen er størst i Oslo og Finnmark.

Også timefraværet har gått ned i alle fylkene, men Finnmark har hatt den største nedgangen i timefraværet.