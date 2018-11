I alt er det 17 fornærmede i saken, 16 av dem var mindreårige da episodene skjedde. Flere av hendelsene skjedde på bussen og Bybanen. Her skal mannen, som er i begynnelsen av 40-årene, ha henvendt seg til unge jenter og på ulikt vis krenket dem.

Ifølge tiltalebeslutningen skal mannen ha sagt til jentene at de var søte og sexy. I noen tilfeller skal han ha tatt dem på lårene.

Høsten 2016 ble mannen varetektsfengselet, men senere løslatt.

Parallelt etterforsket politiet saken og fant flere alvorlige tilfeller av krenkelser og forfølgelser.

– Det virker ikke som om mannen har forstått alvoret i saken. Dette gjelder unge jenter, og mange av dem er blitt alvorlig skremt, sier aktor i saken, politiadvokat Elisabeth Bru.

– Forfulgte ekskjæresten

Flere grove tilnærmelser skal ha skjedd på kjøpesentrene Lagunen, Nesttun og Horisont. Der skal mannen ha forfulgt og kommet med fysiske tilnærmelser mot mindreårige jenter. Blant annet skal han ha presset seg mot en av dem og forsøkt å kysse henne.

– Det er svært alvorlig at han har tatt kontakt med så unge jenter. Han er ikke tiltalt for overgrep, men omfanget gjør likevel saken svært alvorlig, sier Bru.

Mannen skal videre ha kontaktet jentene på sosiale medier og sendt dem grove meldinger med seksuelt innhold.

I tillegg tiltales mannen for å ha forfulgt sin tidligere kjæreste. Etter at kvinnen gjorde det slutt, oppsøkte han henne hjemme, på arbeidsplassen, på trening og på bussen. Han skal også ha ringt henne flere ganger daglig.

Over 5500 bilder

Statsadvokaten i Hordaland har også tiltalt mannen for å være i besittelse av store mengder bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Først ble mannen tiltalt for å ha lastet ned og oppbevart rundt 2100 ulovlige bilder. Senere, etter en ny ransakelse, fant politiet over 3500 bilder på mannens mobiltelefon og datamaskin.

Bildene viser barn i seksuelle situasjoner med andre barn og barn i seksuelle situasjoner med voksne.

Rettssaken begynner mandag.