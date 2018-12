Sommeren 2016 tok 57-åringen kontakt med profilen «Lillemy18» på et chattested for voksne over 18 år. Det mannen ikke visste, var at det var en falsk profil, opprettet av en representant fra organisasjonen Barnas Trygghet. Det var denne representanten som svarte på meldinger som kom til «Lillemy18».

Organisasjonen opprettet på den tiden falske profiler på nettsteder for å avsløre det de mente var pedofile på nett.

Profilen «Lillemy18» skrev til mannen at hun egentlig var 13 år gammel, men det stoppet ikke den voksne mannen i å sende profilen meldinger. Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett hadde mange av meldingene et seksualisert innhold.

Avtalte møtet i Oslo sentrum

Etter et par uker med chatting, avtalte partene å møtes i Oslo sentrum. Da Oslo-mannen møtte opp på avtalt sted, ble han møtt av to voksne fra organisasjonen Barnas Trygghet. De tok opp møtet på film.

Organisasjonen hadde en avtale med politiet, som kom til stedet og pågrep mannen. Han ble satt på glattcelle i et par dager og anmeldt. Filmen fra møtet ble lagt ut på internett. Dette var på den tiden en vanlig fremgangsmåte for organisasjonen.

Den voksne mannen ble tiltalt for «å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd i nærvær av eller overfor barn under 16 år». Han ble i Oslo tingrett dømt til å betale en bot på 18.000 kroner, men anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme resultat.

Ikke ansett som provokasjon

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at 57-åringen sendte seksualiserte meldinger via chattestedet badoo.com til profilnavnet «Lillemy18», slik det fremgår av tiltalen.

Det heter videre i dommen at han «sendte de seksualiserte meldingene med den klare forståelse av at han chattet med en 13 år gammel jente».

Den tiltaltes forsvarer mente i retten at handlingen ble provosert frem av profilen «Lillemy18». Forsvareren anførte at hennes klient ble forledet til å gjøre en handling han ellers ikke ville ha begått.

Etter en grundig vurdering har lagmannsretten konkludert med at «det ikke foreligger noen straffrihetsgrunn i foreliggende sak». Dermed blir dommen fra tingretten opprettholdt.

Må betale 23.000 kroner

Lagmannsretten finner at det i formildende retning skal legges vekt på den belastning det har vært for 57-åringen at filmen, der han konfronteres med sin handling, ble lagt ut på nettet. Lang saksbehandlingstid ble også ansett som et formildende forhold i retten.

Den domfelte må i tillegg til 18.000 kroner i bot betale 5000 kroner i saksomkostninger til staten.