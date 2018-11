«Måtte noen snart kidnappe barnevernsledernes barn, og de ansvarlige politikeres barn, slik at det blir en reaksjon, som kan stoppe denne galskapen, som har holdt på terrorisere folket i så lang tid ...», skrev 49-åringen på Facebook.

Dette var ett av en lang rekke innlegg en mann fra Vestfold la ut på sine facebooksider i 2016.

Mannen har i mange år ført et korstog mot barnevernet.

Innlegget han nå er dømt for, var rettet mot lederen for den kommunale barnevernstjenesten i Tønsberg.

– En viktig dom

Barnevernsleder Ellen Fisher sier dette er en viktig dom for alle som jobber i barnevern.

Hun mener det er viktig at barnevernsansatte får den beskyttelsen de har krav på.

– Dette har vært en tøff påkjenning som har gått over mange år. Det er deilig at saken forhåpentligvis er over, at vi kan legge det bak oss og at dette ikke skjer igjen, sier Fisher til NRK.

Beskyldningene haglet

I en periode på fem måneder fremmet mannen en rekke grove beskyldninger mot barnevernslederen. Han påsto blant annet at vedkommende skal ha dekket over et pedofilt nettverk og gjentatte ganger ha begått straffbare handlinger.

Mannen har også erkjent å ha publisert bilder av lederen, samt oppfordret til kidnapping av barnevernslederens barn.

Dommen fra tingretten sier i klartekst at mannens ytringer er et klassisk tilfelle av grov nettmobbing, som retten mener det er stort behov for å gi vern mot.

«Aktor har karakterisert (N.N.) som et typisk eksempel på et «nettroll», og dette er også etter rettens syn en dekkende karakteristikk på tiltaltes handlemåte. Det er på det rene at offentlig ansatte i det offentlige ordskifte må finne seg i en del karakteristikker og beskyldninger som fremmes på kanskje sviktende grunnlag. I denne sak er man imidlertid svært langt utenfor de tilfeller det her siktes til», skriver sorenskriver Dag Carlstedt i Tønsberg tingrett i dommen.

– Fikk alvorlige trusler

Politiadvokat Vegard Rosenvinge Lauvdahl i Sørøst politidistrikt sier at barnevernslederen ble utsatt for svært alvorlige trusler fra noen av mannens Facebook-følgere:

– Det at man kommer med hatefulle ytringer på sosiale medier kan få uante konsekvenser. I dette tilfellet kom det enda alvorligere trusler mot barnevernslederens familie og barn fra andre. Av almenpeventive grunner er det derfor viktig at retten sender et tydelig signal om at dette er straffbart, og ikke faller inn under ytringsfriheten, sier Lauvdahl.

– Innenfor ytringsfriheten

Forsvarer Robina Shaukat Hussain sier at hennes klient nok i ettertid innser at noen av formuleringene var uheldige, men at det ikke var hans hensikt å true noen:

– Uansett mener han dette ligger innenfor ytringsfriheten, sier advokaten.

49-åringen ble uføretrygdet i 2011. Mye av tiden sin bruker han til å skrive om barnevernet.

Også advokaten fikk gjennomgå

Mannen ble også dømt for å ha kommet med tilsvarende grove innlegg mot kommuneadvokaten, knyttet til hans arbeid med barnevernssaker. Også her skrev tiltalte at vedkommende advokat var en del av et pedofilt nettverk, at han skal ha brukt narkotika, og at han gjentatte ganger har begått andre straffbare handlinger, samt at han oppfordret andre til «å ta loven i egne hender».

Videre skrev mannen i en kommentar på sine Facebook-sider at det bare var et spørsmål om når, ikke om, at noen ville bli tatt livet av.

Fikk besøksforbud

Den samme advokaten ble også gjentatte ganger oppsøkt av den tiltalte på sitt kontor, noe som førte til at politimesteren i Sørøst politidistrikt ila vedkommende besøksforbud overfor kommuneadvokaten.

I retten erkjente den domfelte at han på sin åpne facebookside forsettlig har skrevet alle innleggene, med unntak av ett, med mål om å påvirke ansatte i barnevernstjenesten.

Henviste til ytringsfrihet

I retten hevdet den domfelte at han benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Bakgrunnen for ytringene skal ha vært at den domfelte eller noen i hans familie på et tidspunkt for flere år siden mener seg utsatt for en urett av barnevernet i kommunen.

Mannen ble dømt til 90 dagers fengsel, hvor 30 dager må sones. 60 dager ble utsatt med en prøvetid på to år.

I tillegg må han betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Domfelte anket på stedet.