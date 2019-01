Savnet norsk kvinne i Madrid funnet i god behold

– Vi har funnet henne på et sykehus. Moren har nettopp snakket med henne, sier faren til NRK.

Kvinnen ble meldt savnet i Spania tirsdag 22. januar. Familie og venner hadde ikke fått livstegn fra henne etter at hun dro til Madrid forrige helg.

– Hun er på ingen måte typen til ikke å ta kontakt, eller til å stikke av, sa en venn av kvinnen.

Kripos ble koblet inn for å formidle kontakt mellom norsk og spansk politi. Tirsdag, åtte dager etter at de sist hørte fra henne, var familien i ferd med å få oppnevnt bistandsadvokat. Tirsdag ettermiddag kom meldingen om at hun var funnet på et sykehus i Madrid.

– Hun er i fin form. Det er som om jeg har vunnet i Lotto. Dette er en kjempelettelse, sier faren.

23-åringen bodde i Fuengirola sør i Spania, og skal ha reist derfra til Madrid sammen med to personer.

Vest politidistrikt opplyser at det ikke er noe kriminelt som har skjedd.