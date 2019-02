– Det vil nok være et poeng for spørsmålet om hvorvidt saken kan behandles på nytt for noen norsk domstol, eller om det er umulig å få en rettferdig behandling etter dette. I sistnevnte tilfelle vil ikke tiltalen kunne behandles videre av noen domstol, og saken må legges bort, sier Elden til Advokatbladet.

Juryen fant tidligere polititopp Jensen skyldig i korrupsjon, men ikke i narkokriminalitet. Fagdommerne valgte å avvise juryens narkofrikjennelse. Elden har anket avvisningen, men det kan gå uker før anken kan behandles.

Minst ett ikke navngitt jurymedlem har brutt taushetsplikten og fortalt medier om hva som skjedde bak juryens lukkede dører.

Reaksjonene har vært sterke. Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle sier det ikke har vært «et verdig syn», mens jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde har kalt det en katastrofe.

– En bevismessig erklæring fra de tre fagdommere om deres syn på skyldspørsmålet – når dette ikke begrunnes i at lagretten hadde gjort noen juridiske feil – vil også stå sentralt i en vurdering av om det finnes noen habil domstol igjen til å behandle saken, sier Elden.