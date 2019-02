I regjeringserklæringen fra Granavollen heter det at «regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven».

Forslaget fra regjeringen blir gjennomgått tirsdag formiddag av Høie og Bollestad.