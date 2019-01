Follobanen-smell gir togpendlere en ekstra sommer med buss for tog: – Det luktet at det kom til å skje

– Det er veldig dumt, togene er overbefolket allerede, sier Edith Stylo fra Holmlia. Hun er en av mange som venter på toget mot Ski på Oslo S i ettermiddagsrushet.

Nå må de vente enda lenger. Jernbanens prestisjeprosjekt Follobanen skulle stå klar i 2021, men i dag ble det kjent at passasjerene må vente enda et år. I praksis vil de første reisende kunne nyte det nye dobbeltsporet først i januar 2023. Samtidig blir prosjektet 2,2 milliarder kroner dyrere.

– Det er utrolig trangt i vognene. Jeg blir bekymret for min gamle mor. Hun håper på sitteplass, men må ofte stå.

Stylo reiser til og fra Oslo hver dag, blant annet på grunn av de politiske vervene i Søndre Nordstrand Høyre.

– Jeg håper Follobanen kommer på plass fortest mulig og at regjeringspartiene oppfyller kriteriene.

Tar ingen snarveier

De siste somrene har vært preget av buss for tog-kaos for pendlere på Østfoldbanen. Utsettelsene på Follobanen betyr full stenging og buss for tog også sommeren 2022.

Sjefen for det som er Norges største samferdselsprosjekt, Per David Borenstein, sier Bane Nor ikke har noe valg.

– Det er slik det må bli. Vi går gjennom de planene vi har og ser om det er mulig å redusere nedstengningsperiodene med buss for tog av hensyn til passasjerene. For vi ønsker å minimalisere, og vi vet at er smertefullt, særlig for Østfold-pendlerne. Det er også derfor vi legger det til sommeren.

Fakta: Follobanen En ny 22 kilometer lang dobbelsporet jernbanestrekning mellom Oslo og Ski. Dette vil gi en dobling av antall spor på strekningen mellom Oslo og Ski og gi en tilsvarende økning i kapasitet. Strekningen får Nordens lengste jernbanetunnel. Den vil bli 19 kilometer lang og får dobbelt løp. Disse bores ved hjelp av fire store tunnelboremaskiner som har fått hvert sitt kvinnenavn. Follobanen legger til rette for halvere reisetid mellom Oslo og Ski – fra 22 ned til 11 minutter. Stortinget ga klartsignal til å gå i gang med hovedarbeidet i prosjektet i 2015. Opprinnelig skulledet det være hele være ferdigstilt i desember 2021, men nå ligger det an til å bli ferdig i desember 2022. Prosjektets kostnadsramme har økt fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner som følge av problemer med entreprenøren Condotte og utfordringer med grunnforhold. Kilde: Bane Nor

– Hvor lenge?

– Seks uker er det man trenger for å legge om spor, få opp signalanlegget, teste alle signalene, se at alt fungerer og få de godkjenninger som er nødvendige for å sette i gang togdrift med passasjerer i. Det er jo sikkerheten som er i fokus. Vi gjør dette av sikkerhetshensyn, vi tar ingen snarveier, sier Borenstein.

For trangt i vognene

En ekstra sommer med buss for tog blir det også for Anne-Brit og Ove Johansen, som står på perrongen og venter på turen hjem til Oppegård.

– Det er ikke noe annet vi kan gjøre. Bilen blir ikke et alternativ, det tar for lang tid å kjøre til Oslo. Vi får slappe av med det som er. Det er en treningssak, sier Anne-Brit Johansen.

– Når togene stopper, stopper alt, sier medpassasjer Jacques Svarverud.

Han ble ikke overrasket av utsettelsene på Follobanen.

– Det var ikke helt uventet, det luktet at det kom til å skje. Det er prisen for å velge det billigste anbudet.

– Beklagelig

Ifølge Borenstein skyldes nemlig problemene at det italienske entreprenørselskapet Condette i fjor var bankerott og søkte konkursbeskyttelse. Det førte til at arbeidet med innfartspartiet til Follobanen stoppet opp sommeren 2017.

Bane Nor hevet kontrakten for snart ett år siden. Siden har Follobanen satt ut det uferdige arbeidet til tre andre entreprenører.

– Det er veldig beklagelig at en slik konkursbeskyttelse skjer. Condotte er jo veldig lei seg de også. Men disse prosjektene er lange, likviditet er en ferskvare. Fra man setter en kontrakt, kan alt se bra ut og være bra.

Fikk ikke inn nok penger

Borenstein viser til at Condette-konkursen er knyttet til problemer selskapet fikk ved prosjekter i Italia og Nord-Afrika.

– Årsaken er at de ikke fikk inn nok penger og kom i likviditetsskvis.

– Men både finanseksperter og opposisjonspolitikere har uttalt at dere aldri burde ha gitt Condotte kontrakten?

– Da kontrakten ble satt, så oppfylte de alle de krav som ble satt, svarer Follobanens prosjektdirektør.

– Burde det ikke blinket noen varsellamper?

– Vi er jo veldig opptatt av å lære. Jeg vet at vi har sett hvilke finansielle kriterier man skal sette på kontrakter og at det nå er endret noe, uten at jeg kjenner detaljene. Det er uheldig for alle. Det beklager Condotte og vi, sier Borenstein.

Kostnadssprekk på 2,2 milliarder

– Hvilken hilsen har dere til pendlere på Østfoldbanen, som ikke vil få et løft fra Ski til Oslo før januar 2023?

– Bane Nor beklager at det vil ta et år ekstra med de belastninger som det påfører pendlerne. Situasjonen på den strekningen er at veldig mange ønsker å ta tog og kapasiteten er ikke der. Men når Follobaneprosjektet er ferdig, vil vi få kapasitet og god regularitet. Det blir et toppmoderne anlegg. Vi kommer til å installere mobilnett i tunnelen som vil sette verdensrekord i mobildekning, sier han.

Samtidig som Follobanen varsler utsatt åpning, er det også klart at prosjektet får en kostnadssprekk på 2,2 milliarder kroner. Bane Nor ber nå Stortinget om å øke kostnadsrammen til 30,7 milliarder kroner.

– Er dette den endelige prislappen?

– Det er det beste estimatet prosjektet kan komme opp med, basert på all kunnskap vi har i dag, sier Per David Borenstein.

NSB: Forstår frustrasjonen

NSB sier de forstår at passasjerer blir frustrerte.

– Det er alltid beklagelig at et sterkt forbedret kundetilbud blir utsatt ett år. Samtidig tror vi jo på Bane Nor når de sier at de har snudd alle steiner og forsøkt å få dette til gå opp på den tiden de hadde lagt opp til. Men jeg skjønner at pendlere langsmed Østfoldbanen ikke synes dette er gøy i dag. Det synes ikke vi heller, sier pressetalsperson Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Han forteller at en økende mengde passasjerer gjør at kapasitetsproblemene blir større hvert år.

– Det er begrensninger for hvor mange og hvor lange tog man kan kjøre. Verktøykassen vår er ikke veldig utvidet og stor, for å være ærlig. Derfor har vi jevnlig dialog med Jernbanedirektoratet og Bane Nor.