– Mamma, jeg tenkte å dra til Sandvika Storsenter for å handle?

Rama Jama var 15 år og analfabet da hun kom til Norge fra Somalia. Hun ble gift, fikk fem barn og skilte seg.

Så tok hun grep.

Nå er Rama Jama 33 år og enslig forsørger for fem barn i alderen 15 til 7 år, tre jenter og to gutter.

Hun er en av de foreldrene i det somaliske miljøet som ikke har vurdert å dumpe barna i utlandet, selv om hverdagen til tider har vært alt annet enn lett. Hun er en av de somaliske kvinnene som viser hvordan man kan flytte fjell hvis man bare vil. Hun er en av dem som gjerne stiller opp for andre.

40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge, noe som gjør dem til den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge.

I en serie saker ser Aftenposten på barneoppdragelse, oppvekst og integrering i somaliske miljøer i Norge.

Foreldre med somalisk bakgrunn har en sterk mistillit til myndigheter som barnevernet, viser flere forskningsrapporter.

Lærte bokstaver

Høsten 2107 avdekket NRK at minst ti norske barn var blitt sendt til skoler i Somalia, der flere var blitt utsatt for vold og overgrep. Nylig kunne Aftenposten fortelle at barnevernet utløser bortsending av barn, ifølge politiet. En alenemor rakk å bortføre sine to yngste barn til Somalia samme dag som barnevernet overtok omsorgen.

Mens noen i miljøet ikke vil snakke med oss, vil Rama Jama gjerne vise at det finnes godt integrerte og ressurssterke personer i miljøet som vil hjelpe somaliere som sliter.

– Første gang jeg gikk på skole, var i Norge.

Jama kom hit på familiegjenforening med moren og faren som allerede hadde bodd ti år i Norge, mens hun vokste opp hos bestemoren i Hargeisa i Somaliland. Der hadde hun lært noen bokstaver på somali av andre barn, men hennes første skoledag var på en mottaksklasse for flyktninger i 1999.

Imponert over seg selv

Hun og mannen skilte lag i 2011. Da startet hun prosessen med å realisere drømmen om utdanning:

Først hele grunnskolen på tre år. Vitnemålet fikk hun i 2016.

Så hele videregående på ett år.

Deretter skaffet hun seg jobb.

Lett har det ikke vært, det erkjenner hun. Før hun skulle ta videregående på ett år, samlet hun barna til familieråd. Forberedte dem på et beinhardt år som ville kreve innsats og samarbeid fra alle.

– Det var tøft å bli alene med fem barn. Men å begynne på skolen var som å komme ut av fengsel. Jeg er imponert over meg selv, sier hun.

Fembarnsmoren forteller begeistret om da hun gjorde lekser sent og tidlig. Sovnet over historiebøker om andre verdenskrig. Våknet midt på natten for å ta notater til en analyse om Amalie Skram og modernismen. Sto opp midt på natten for å lese til prøver.

Fakta: Innvandrere med somalisk bakgrunn Vel 40.000 personer med somalisk bakgrunn bor i Norge. 28.696 innvandrere fra Somalia og 12.767 norskfødte med somaliske foreldre. Ingen andre innvandrergrupper blir gjenforent med flere slektninger enn den somaliske. Forholdet mellom flyktning- og familieinnvandringen fra Somalia for perioden 1990–2015 ligger på 0,68 familiemedlemmer pr. flyktning. Det er drøyt dobbelt så høyt som sammenlignet med andre grupper. Somaliere er den største ikke-vestlige gruppen innvandrere i Norge. De topper de dårlige statistikkene. Slik har det vært i snart 30 år, siden begynnelsen av 1990-tallet da borgerkrigen i landet skapte en flyktningbølge som også nådde Norge. Men de første somaliere som kom hit, var sjøfolk som kom på 1970-tallet. Fortsatt er det store flertallet av somaliere i Norge uten arbeid. Mistillit til myndighetsorganer som barnevernet er dokumentert i flere forskningsrapporter. Høsten 2017 satte flere medier søkelys på at noen foreldre tyr til drastiske løsninger for å få barna på rett kjøl. De sender barna til utlandet, noen barn havner på koranskoler som snarere er korreksjonssentre, andre hos mer eller mindre perifere slektninger. Kilde: Tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå pr. 1. januar 2017)

Gir seg ikke nå

Samtidig skulle fem barn ha mat, klær, omsorg, grenser, trøst, fredagskos, oppmuntring, leksehjelp.

– Men jeg liker å gå på skole. Det er herlig.

Det gikk ikke mange ukene etter siste eksamen før hun skaffet seg jobb som ungdomsassistent i bydelen sin, Sagene. Men hun vil videre, studere på universitet eller høyskole.

– Jeg har jobbet såååå hardt. Jeg har ikke tenkt å gi meg nå.

Barna legger ikke skjul på at de er stolt av moren sin.

– De føler nok at de er heldige som har en mor som tilpasser seg det landet vi bor i.

Hennes råd til andre er at foreldre må fokusere mer på det de får til. Hvis det er vanskelig, må de takle det, være der for barna, vise kjærlighet og gjøre så godt de kan.

Selv har hun erfart hvordan det var å leve lenge borte fra foreldrene, i ti år. Hun vet at ingen andre kan dekke barns behov for foreldre.

– Jeg er en som ikke gir meg, jeg er tålmodig og positiv.

Jama forteller lattermild at hun har strøket fem ganger på oppkjøring. Hun strøk på en matteeksamen, men er allerede i gang med å ta faget på nytt, ved siden av jobben.

Selvstendige barn

– Hvor får du kraften fra?

– Jeg får styrke av alt jeg får til.

Hennes 15 år gamle datter gjør seg klar til å møte venninner. Det blir ikke Sandvika-tur. Datteren godtar morens kompromissforslag om at det er bedre å møte venner i byen. Rama Jama mener det er viktig å stole på barna sine, snakke med dem, bygge tillit – tillate at de blir selvstendige.

– Det er stort for ungdommene å føle at de får litt frihet. Man må ikke tenke at de gjør mye galt fordi de møtes for å spise og henge litt på Storo eller Oslo City. Det hører med at de skal bomme og gjøre noen feil. Ingen har aldri gjort noe galt.