Høyre-topp vil ha boikott av Esso og Shell – regjeringen er selv kunde

Tirsdag drøfter Stortinget virkemidler for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff. Grunnen er at palmeoljeproduksjon bidrar til avskoging av regnskog.

Nylig fremholdt stortingsrepresentant Stefan Heggelund overfor VG at det er fire store bensinstasjonskjeder i Norge: Shell/St1, Esso, Circle K og Uno X – og at de to kjedene som har palmeolje i drivstoffet, er Shell/St1 og Esso.

– De kjedene som har valgt bort palmeolje, har gjort gode valg. Forbrukere som bryr seg om klima, bør stemme med lommeboken og velge dem, sa han til avisen.

– Bruk forbrukermakten din til å droppe selskaper som fremdeles blander palmeolje inn i drivstoffet, understreket Heggelund.

Fyller hos Shell og Esso

Men da NTB sjekket hvor regjeringen biltjeneste fyller drivstoff, fikk vi følgende svar:

– Regjeringens biltjeneste har parallelle rammeavtaler med ST1 (Shell), WEX (Esso), Circle K og YX. Uttak på den enkelte rammeavtale avhenger av reisevirksomhet, tilgjengelighet, åpningstider mv., heter det.

Med andre ord er regjeringen, hvor Heggelunds partileder Erna Solberg er sjef, kunde hos både Shell og Esso. Opplysningene får SVs Lars Haltbrekken til å riste på hodet.

– Stortinget har vedtatt at det offentlige ikke skal kjøpe inn palmeolje. Heggelund bør være opptatt av å få gjennomført det vedtaket i stedet for å oppfordre til boikottaksjoner som hans egen statsminister og statsråder ikke følger en gang, sier han til NTB.

– Det er på høy tid Høyre og regjeringen kommer med virkemidler som virker, og som kaster palmeoljen ut av de norske markedet, også ut av regjeringens biler.

– Makt bak kravene

I tirsdagens debatt på Stortinget vil Frps Tarje Halleland vite hvilke virkemidler statsråd Ola Elvestuen (V) vil sette inn for å begrense bruken av palmeolje i norsk biodrivstoff.

Ifølge Regnskogfondet skyldes over halvparten av avskogingen de siste ti årene jordbruk, og særlig produksjon av palmeolje. Dermed strider den norske biodrivstoffsatsingen med Norges milliardsatsing på å bremse avskoging av regnskogen, fremholder Halleland.

Haltbrekken mener Heggelund og andre politikere må bruke sin politiske makt.

– Vi er for boikottaksjoner, men som politikere har vi mulighet til å sette makt bak kravene, ikke bare komme med oppfordringer til forbrukerne om å la være å kjøpe miljøødeleggende produkter.

– Få alternativer

Esso Norges kommunikasjonsansvarlig Anne Fougner viser til at mangel på såkalt avansert biodrivstoff – uten palmeolje – er utfordringen.

– Vi søker aktivt etter alternativer til palmeolje, men det er foreløpig krevende å finne tilgjengelige biokomponenter som tilfredsstiller EUs bærekraftskriterier på det internasjonale markedet som ikke inneholder palmeolje, sier hun til VG.

Fougner viser til at selskapet har redusert bruken av palmeoljebaserte produkter betydelig i år sammenlignet med i fjor.

Kommunikasjonsrådgiver Wilhelm Kiil Rød i St1 Norge, som er ansvarlig for Shell-stasjonene i Norge, sier sertifisert og bærekraftig palmeolje er et av mange råstoff selskapet har benyttet i biodrivstoffet det selger.

– Vi har ikke blandet inn palmeolje i vår biodiesel så langt i 2018, men vi gjorde det i fjor, og det er mulig vi vil gjøre det i fremtiden, sier han til VG.