Russiske myndigheter meldte fredag i forrige uke om prøveskyting av missiler i Norskehavet fra torsdag til lørdag denne uken, fra klokken 8 til 15.

Øvelsen foregår i internasjonalt farvann utenfor Mørekysten, midt i havområdene der NATO er i gang med storøvelsen Trident Juncture. To russiske fregatter med støttefartøyer seilte torsdag forbi kysten av Midt-Norge, uten å fyre av missiler, skriver Klassekampen.

Tidligere denne uken skrev Klassekampen at den russiske fregatten Admiral Gorsjkov var på vei sørover langs Norskekysten. På onsdag hadde krigsskipet snudd og var på vei nordover igjen.

Den første av en tre dager lang missiløvelse er dermed over uten at et eneste skudd ble løsnet. Etter det Klassekampen erfarer, mener norske myndigheter nå at det er svært lite sannsynlig at Russland gjennomfører skyteøvelsen, på tross av varselet.

ITAR TASS / NTB SCANPIX

Årsaken skal være at det er vanlig å varsle om missilskyting minst to døgn i forkant av det presise tidspunktet missilene skal skytes opp, noe Russland ikke har gjort.

Onsdag besluttet Luftfartstilsynet å opprette et midlertidig fareområde der russerne varslet om missilskytingen, og området var torsdag ryddet for sivil lufttrafikk. Området ble ryddet selv om norske myndigheter var usikre på om den russiske marinen hadde til hensikt å gjennomføre skyteøvelsen.