NATO-show med «klart budskap» til utfordrere

– Det vi kommuniserer ut i dag, er veldig god avskrekking, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

Han avviser kritikken som enkelte har rettet mot NATO, om å redusere krig til smakløs underholdning med sin massive styrkedemonstrasjon.

– Dette er ikke et champagneshow. Det er trente styrker som viser at de er i stand til å gjøre det de skal gjøre, sier forsvarsministeren.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Var samlet på VIP-tribune

Hundrevis av æresgjester fra både inn- og utland var samlet på NATOs VIP-tribune for å overvære den drøyt én time lange forestillingen. I tillegg var rundt 200 pressefolk på plass.

Fra tribunen fikk de fremmøtte se jagerfly manøvrere i luften, mens stridsvogner rullet inn. Soldater firte seg ned fra helikoptre og stormet stranden fra båter for å tvinge fienden på retrett.

Det hele ble direktesendt ved hjelp av en avansert flerkameraproduksjon som NRK sto bak. Ikke overraskende endte forestillingen med at NATOs styrker vant.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Klart budskap»

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var blant dem som fulgte nysgjerrig med på oppvisningen – selve høydepunktet under Trident Juncture, den store militærøvelsen som nå er i gang i Norge.

Øvelsen er ment å sende et «klart budskap til enhver mulig utfordrer» om at NATO er i stand til å forsvare alle allierte mot enhver trussel, sier Stoltenberg.

Han legger ikke skjul på at øvelsen også er ment å skremme.

– Formålet med NATO er å bevare freden. Men for å gjøre det, må vi unngå enhver usikkerhet om NATOs evne og vilje til å forsvare ethvert NATO-land. Det er slik vi hindrer krig og konflikt, og det har NATO lyktes med i 70 år, sier Stoltenberg til NTB.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tungt amerikansk bidrag

USA stiller med en betydelig kontingent i øvelsen. Flere av soldatene var tirsdag på plass på Byneset for å vise frem noe av utstyret de har med seg, deriblant en stridsvogn, et pansret personellkjøretøy og en såkalt Humvee.

– Vi er alle her for å bidra til øvelsen. Noen har allerede vært ute i felt og skal tilbake dit etterpå, sier major Raymond Hunt fra US Marine Corps til NTB.

Han innrømmer at det er noe kjøligere i Norge enn det amerikanerne er vant med. De siste årene har de operert mest i land som Irak og Afghanistan, påpeker han.

– Så dette er en storartet mulighet for oss til å øve i kaldere vær og lære fra dem som kjenner det litt bedre enn oss, sier han.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Fiktiv fiende

Alt i alt deltar mer enn 50.000 soldater i Trident Juncture, sammen med 65 skip, 250 fly og helikoptre, rundt 10.000 kjøretøyer og tonn på tonn med annet utstyr.

Ifølge Stoltenberg er det snakk om den største NATO-øvelsen siden den kalde krigens slutt.

Scenarioet for militærøvelsen er at Norge invaderes fra nord av en fiktiv fiende. Så kommer allierte styrker Norge til unnsetning og driver fienden tilbake.

Russland har stemplet øvelsen som «antirussisk». Men NATO insisterer på at den ikke er rettet mot noen konkret fiende.