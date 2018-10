Oslo tingrett: Spionsiktede Botsjkarjov skal løslates

Ifølge retten er det ikke skjellig grunn til å mistenke russeren for spionasje.

Det er klart etter en kjennelse fra tingretten torsdag formiddag. Det var tredje gang retten tok stilling til spørsmålet om varetektsfengsling.

– PST anker beslutningen, og vi vil be om oppsettende virkning, opplyser politiadvokat Kathrine Tonstad.

Retten ga PST medhold i dette. Botsjkarjov vil dermed sitte fengslet over helgen i påvente av ankebehandlingen.

– Vi mener det foreligger skjellig grunn til mistanke, og grunn til at siktede fortsatt skal sitte varetektsfengslet, sier Tonstad.

Botsjkarjov: Vil reise hjem mandag

– Min klient er svært fornøyd, og han ser frem til at kjennelsen opprettholdes i Borgarting lagmannsrett, sier forsvarer Hege Aakre. Hun er ikke overrasket over kjennelsen.

– Hele saken er absurd, sier Botsjkarjov til Aftenposten. Han ser frem til å reise hjem til Moskva på mandag hvis kjennelsen opprettholdes.

Russeren takker dem som kjenner ham, og som har lest norske nettsteder og aviser.

– Jeg føler at dere støtter meg, legger han til.

Fengslingsmøtet foregikk i rettssal 150 for åpne dører, men med referatforbud. Et stort antall journalister, både norske og russiske, var møtt frem for å dekke saken.

Ketil Blom Haugstulen

Kan forlate Norge mandag

Skulle Borgarting lagmannsrett komme til samme konklusjon som Oslo tingrett, vil den spionmistenkte russeren kunne forlate Norge.

– Nå skal vi først håndtere dette spørsmålet og ankespørsmålet. Dersom han løslates av høyere rettsinstans, så står han fritt til å forlate landet. Det vil PST måtte leve med, sier Tonstad.

– Men vil etterforskningen leve videre?

– Det må vi vurdere. Vi er et godt stykke på vei med etterforskningen, men vi er ikke helt i mål. Vi får vurdere den situasjonen vi står i, svarer hun.

Nektet skyld, ba seg løslatt

Den spionsiktede russeren erklærte seg uskyldig og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet torsdag. PST ba om to nye uker med varetektsfengsling.

Aakre la torsdag ikke skjul på at hun mener mistankegrunnlaget mot hennes klient er kraftig svekket.

– Det har gått ytterligere to uker. PST har fortsatt med sin etterforskning uten at det har fremkommet noe nytt. Siktede er avhørt på nytt, har svart på direkte spørsmål, og hans forklaring virker troverdig, sier hun.

– Hva har din klient sagt om hva han gjorde på Stortinget?

– Han har forklart at han var på seminar og etter sin mening oppførte seg sånn som han pleier å gjøre. Han var der i jobbsammenheng, og har ikke gjort noe som burde vekke mistanke, svarer Aakre som er pålagt taushetsplikt om saken av PST.

Har avhørt vitner i utlandet

PST bekreftet torsdag at de har avhørt vitner i saken i utlandet. Politiadvokat Kathrine Tonstad vil ikke kommentere hvorvidt dette er personer som var til stede under seminaret på Stortinget da tilstedeværende meldte fra om det PST kaller «mistenkelig oppførsel».

– Forsvareren sier at ettersom tiden har gått og bevisbildet ikke er blitt styrket, så er mistanken svekket. Er du enig i det?

– Det er fortsatt uavklarte spørsmål i saken. Samtidig er det viktig at vi vurderer bevissituasjonen fortløpende, og ser på styrken av mistanken opp mot den tiden siktede sitter i varetekt, svarer Tonstad.

Hun opplyser at siktede har forklart seg i flere avhør, og at han fremstår fullt villig til å snakke med norske PST.

ECPRD

I Moskva er nyheten så langt dekket av Interfax, og deres melding er sitert i flere medier. Interfax-meldingen fremstiller det imidlertid som om han allerede er løslatt, selv om saken er anket.

– Vi ble informert om dette av den norske delegasjonen i den interparlamentariske unionen, sier lederen for utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet Konstantin Kosatsjov til Interfax.

– Vi har diskutert dette problemet med dem de siste dagene, legger han til.

Botsjkarjov hadde deltatt på et seminar i Stortinget, der hans adferd ble oppfattet som mistenkelig.

Han skal ha «samlet inn opplysninger fra blant annet datanettverk og/eller andre trådløse signaler», heter det i en tidligere kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Han er ansatt som seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i den russiske Dumaen. Han har ingen tilknytning til Norge.

Etter pågripelsen ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. Varetektsfengslingen ble forlenget i to uker torsdag 4. oktober.

Den russiske ambassaden i Norge har omtalt fengslingen for et konstruert påfunn og kaller beskyldningen for absurd.